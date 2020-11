Innehåll från EdmoLift Annons

När alla överflödiga moment, rörelser och andra slöserier kan skalas bort från produktionslinorna ökar produktiviteten markant – och på köpet kan man även skapa en bättre ergonomi för sina anställda. Detta menar företaget EdmoLift som erbjuder konkreta lösningar för att aktörer inom industrin ska uppnå just detta.

Fordonsindustrin har länge varit föregångare när det kommer till effektiv produktion och internlogistik. Målet har varit att maximera produktiviteten med hjälp av Lean Production, en utvecklingsstrategi med ursprung i Toyotas produktionssystem (TPS). Lean Production har från fordonsindustrin sedan spridit sig till övriga segment inom industrisektorn, men det finns fortfarande förbättringar att göra när det gäller materialhantering. Här kan EdmoLifts produkter hjälpa till att göra stor skillnad.

I över 50 år har EdmoLift levererat lyftbord till industriföretag både i Sverige och utomlands. Ett lyftbord är ett bord eller en plattform som kan höjas och sänkas, och används som ett hjälpmedel för materialhantering inomhus eller vid lastkaj. I dag har EdmoLift en bred portfölj av materialhanteringsutrustning – allt från lyftbord, lyftvagnar till elektriska dragare. Den elektriska dragaren är ett intressant alternativ till gaffeltrucken då den är både är betydligt mer effektiv och billigare, men även säkrare.

– Här handlar det om lösningar för internlogistiken som sparar på tid och människor samtidigt. Ökad produktivitet leder i det här fallet till bättre ergonomi, säger Mikael Fernlund, försäljningschef för den nordiska marknaden på EdmoLift.

Fler företag investerar i produktionshöjande åtgärder

Nyckeln till framgång, förutom effektiva produktionslinor, är att implementera rätt lyfthjälpmedel som till exempel armlyftar eller lyftbord i de delar av verksamheten där medarbetare ska hantera material. Detta för att minimera onödiga lyft och rörelser, och därmed skapa en så bra ergonomiskt anpassad arbetsplats som möjligt.

– Vi ser en ökande trend där allt fler företag förutom att investera i produktivitetshöjande åtgärder lägger ett ökat fokus på personalens hälsa, säger Mikael Fernlund.

I juni levererade EdmoLift de sista av 48 specialdesignade armlyftar till Volvo Cars fabrik i Olofström i Blekinge. Ett stort och utmanade projekt där EdmoLifts helhetslösningslösning förbättrade materialhanteringsprocessen markant. En extra stor utmaning här var att hela produktionslinan och alla maskiner redan var på plats och i drift, och att den ergonomiska lösningen fick anpassas till detta.

Lyckad speciallösning till Volvo Cars

– Vanligtvis kopplas vi in i uppstarten av ett projekt och kan då bidra med vår expertis redan i planeringen av fabrikens layout och flöden. Men även som i fallet med Volvo Cars där vi kom in sent i processen kunde vi vara med och ta fram en speciallösning helt anpassad till deras produktionslina, vilket visar på vår styrka i större projekt, säger Mikael Fernlund.

En investering i en materialhanteringslösning från EdmoLift är enkel att räkna hem, menar Mikael Fernlund. För att en investering på exempelvis 25 000 kronor ska bli lönsam, krävs det bara en effektivitetsökning med 10 kronor per dag. Detta räknat med en normal kalkylmässig livslängd på lyftbordet.

Fakta om EdmoLift

EdmoLift är en av Europas största tillverkare och leverantörer av saxlyftbord, pallhanteringsprodukter och hjälpmedel för materialhantering. EdmoLift har med framgång installerat utrustning i företag av alla storlekar och industrisektorer som verkstad, tillverkning, förpackning, förädling, sjukvård och forskning i över 50 år.

