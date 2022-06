Branschen brottas med krig och konjunktur

Business Arena har arrangerats i södra Sverige i över tio år och på onsdagen kommer för första gången till Helsingborg. Där arrangeras samtidigt H22 City Expo, den stora stadsmässan med fokus på innovation och utveckling för en mer smart och hållbar stad.

Därmed blir Business Arena Syd i år än mer den ledande mötesplatsen för fastighets- och samhällsbyggnadssektorn.

Programmet inleds med några expertinsikter om konjunkturdramatiken just nu, globalt från EU-kommissionens policy officer Francesco Di Comite och för svensk del från Fastighetsägarnas chefekonom Tomas Ernhagen för att följas av ett panelsamtal ”Fastighetsmarknaden i södra Sverige - starkare än någonsin?”

Gustav Stenbeck

Precis som under stadsmässan H22 finns under Business Arena en rad viktiga inslag på miljö- och hållbarhetstemat. Entreprenören, miljöaktivisten, teknikoptimisten och riskkapitalisten Gustav Stenbeck sätter tonen redan som inledningstalare. Under rubriken ”Energikris och klimatklockan tickar – är århundradets omställningsmöjlighet här?” talar han sig bland annat varm för effektiviseringsmöjligheterna som fortfarande är enorma på energiområdet och där teknik som redan finns kan uträtta storverk. Inte minst inom fastighetsområdet.

Hållbarhetsrapporteringen i branschen diskuteras med bland andra Vasakronans hållbarhetschef Anna Denell och Fredrik Ljungdahl, ESG-ansvarig på Wihlborgs. Även grön finansiering i sektorn debatteras av bland andra Karin Bergkvist, hållbarhetsstrateg på Peab och Mårten Karlsson, miljöutredare på Tyréns.

Det jobbas också allt mer med social hållbarhet i bygg- och fastighetssektorn och under rubrikerna ”Samhällsbyggnad mot ensamhet?” och ”Karlslund – från ”ändstation” till framtidstro” där det under den senare presenteras och debatteras kring en målmedveten satsning på utanförskapsområdet Karlslund i Landskrona och hur man lyckats vända en negativ trend och där fastighetsutveckling har varit en viktig pusselbit i arbetet. Vi får veta vilka satsningar som har gett effekt och vilka framgångsfaktorer som finns att dela med sig av.

Anna Denell

På samma tema blir det också ett specialsamtal under rubriken ”Samhällsbyggnad och humankapital – med hjärta och hjärna i samverkan” där Malmös stadsarkitekt Finn Williams, Johan Wester, grundare och kreativ chef på Skånemotor, Petra Krüger, vd på NCC Property Development med flera tar sig an våra städers humankapital och hur vi ska bygga vårt samhälle i dessa tider av militär konflikt och omvärdering av mycket som vi tagit för givet under decennier. Kan prövningarna leda till något gott? Hur kombinerar vi tankekraft och känsla på bästa sätt i samhällsbyggnadsprocessen?

Business Arena Syd arrangeras den 8 juni.