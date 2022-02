Brandbees förlust utökas

Det framgår av delårsrapporten.

Ebitda-resultatet uppgick till -3,2 miljoner kronor (-2,3). Nettoomsättningen var 5,0 miljoner kronor (1,0).

Brandbee genomförde en företrädesemission i januari som försåg bolaget med cirka 18 miljoner kronor och som tecknades till 75 procent. Teckningslikviden kommer att användas för att lösa de lån bolaget har haft samt en del till marknadsföring av produkter och tjänster framåt.

”Vi går en spännande framtid till mötes, jag kan berätta att en av de saker vi har arbetat med under 2021 närmar sig lansering. Brandbees analysprodukt med arbetsnamnet Brand Value Index har under året som gått samlat data från 15 branscher med över 130 större annonsörer i Sverige, England och Tyskland. Detta är stora mängder historisk och nutida data som är oerhört kostsamt och tidskrävande för annonsörer att ta fram”, skriver vd Magnus Clarenbring.