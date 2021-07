Brand ödelade gammal kolsyrefabrik i Stockholm

En kraftig brand totalförstörde under lördagsnatten en gammal kolsyrefabrik vid Liljeholmen i södra Stockholm.

Larmet om branden i den gamla kolsyrefabriken i Gröndal vid Liljeholmen i södra Stockholm kom vid 23-tiden. Stora lågor slog upp ur byggnaden. Det rör sig om en före detta industribyggnad av äldre typ.

”Vi har väldigt mycket folk på plats, 16 enheter. Det är 40–45 räddningstjänstpersonal, plus KBV (Kustbevakningen), Sjöräddningssällskapet, polis och ambulans”, sade Tommy Wållberg vid räddningstjänsten under natten.

Under stora delar av natten kunde lågor ses genom byggnadens övervåning. Det stod tidigt klart att den inte skulle kunna gå att rädda, och brandmännen lät den brinna under kontrollerade former, där man riktade fokus mot att skydda närliggande byggnader.

”Vi hörde en smäll först, sedan såg vi lågor komma upp senare. De låg högt över taket då på byggnaden och det var en otroligt kraftig brand”, sade vittnet Erik Lindwall, som befann sig vid den närliggande Gröndals båtklubb.

Även Kustbevakningen var på plats och sprutade vatten på branden och närliggande byggnader med det större fartyget KBV 031.

”Vi har obegränsat med vatten i och med att vi tar från sjön, och så har vi vattenkanoner, så vi når en bra bit upp på land. Vi har möjlighet att bistå räddningstjänsten”, sade Gustav Rhedin på Kustbevakningen.

Räddningsledaren gick ut med ett så kallat VMA, viktigt meddelande till allmänheten, där alla i närheten uppmanas att gå inomhus, stänga dörrar, fönster och ventilation.

Det var under natten oklart om det fanns farliga ämnen kvar i byggnadskomplexet.

”Röken har besvärat medborgare ända till Lidingö, det är många som känt röklukten i sina bostäder. Det har varit många påringningar av oroliga människor”, sade Tommy Wållberg vid räddningstjänsten under natten.

Efter klockan 05 kunde faran blåsas över. Då hade släckningsinsatsen trappats ned, men räddningstjänsten räknade med att vara kvar för eftersläckningsarbete under stora delar av lördagen.

Åsa Härdelin är ordförande i närliggande Gröndals båtklubb:

”Det är väldigt oroande och man undrar hur den uppkommit. Som Gröndalsbo är det sorgligt. Jag tror att många här värnar om det gamla industriområdet”, säger hon.

Flera andra byggnader finns i närheten, som söktes igenom av personal för att säkerställa att inte någon var där. På andra sidan en smal gränd finns konsthallen Färgfabriken.

Konsthallen har varit stängt under juli, men man har legat i startgroparna för att påbörja arbetet med att öppna igen i slutet av augusti. Projektledaren Karin Englund är på semester, men fick höra om branden via sms, och följde händelseutvecklingen via kollegor och medier.

”Det är klart att vi är oroliga. Det är väldigt obehagligt”, sade hon tidigt under natten.

Det finns inga uppgifter om att någon kommit till skada vid branden, och det är oklart hur den har uppstått.

På lördagsmorgonen meddelade polisen att de har inlett en förundersökning om mordbrand.

”Vi har kunnat höra en del vittnen på platsen och sen kommer vi att genomföra teknisk undersökning så snart det är möjligt”, säger Åsa Valentin, presstalesperson vid polisen.

Vilka indikationer som finns på att det skulle röra sig om en mordbrand vill polisen inte gå in närmare på.

”Det är dels omständigheter på platsen som gör att vi gör det och sen är det utifrån antagandet att branden måste ha startat på något sätt, och då har vi i nuläget den rubriceringen som vi jobbar vidare efter”, säger Åsa Valentin.