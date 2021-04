BRA:s ägare: Fel att ta beslut om Bromma under pandemin

Regeringens besked tidigare i veckan om en stängning av Bromma flygplats har mött kritik från flera läger. Flygbolaget BRA med sin verksamhet baserad just på Bromma är inget undantag.

Per G. Braathen är framförallt kritisk mot bristen på transparens kring Swedavias rapport i frågan.

”Jag har inte fått se Swedavias rapport men när den gjordes var läget signifikant annorlunda mot nu. BRA var i rekonstruktion och om Norwegian bedömdes att man troligtvis skulle försvinna medan SAS inte fått in kapital. Alla tre bolagen är nu på väg tillbaka”, säger han.

”Jag är dock inte så bekymrad, hade regeringen varit i majoritet hade jag varit det”, säger han.

Braathen lyfter också att en rad flygbolag runtom i Europa, exempelvis, Lufthansa, Air France/KLM liksom lågprisbolaget Easyjet fått olika former av ekonomiskt stöd. En flytt för BRA är därför otänkbart utan en utbyggnad av Arlanda flygplats.

”Jag är beredd att flytta till Arlanda då det finns plats för oss. Per Bolund (MP) säger att ingen vill flyga med tom kapacitet men han kan inte avgöra vilka bolag som nu kommer tillbaka. Dessutom kommer flygbolagen att anpassa sina flottor till efterfrågan.”

Braathen lyfter att hans eget BRA är ett tydligt exempel på just detta. Efter att hamnat i rekonstruktion under pandemins utbrott är man nu redo att starta igång igen. I maj börjar bolaget flyga inrikes igen, till en början på tolv destinationer men avsikten är att linjenätet ska fördubblas under året. Tolv flygplan i trafik ska successivt bli 24 när man framförallt riktar in sig på fritidsresandet, där möjligheterna finns i nuläget, enligt Braathen.

”Göteborg till exempel tror jag aldrig kommer tillbaka till samma nivåer. Där tror jag tåget tar en väsentligt större del. Stockholm–Malmö kommer däremot bli extremt bra, på Stockholm–Skellefteå är Northvolt till exempel en av våra kunder.”

”Fritidsresandet bedömer jag kommer att komma tillbaka där det var tidigare då det stod för 50 procent för vår del.”

Men räcker detta för att driva företaget?

”Absolut. Vi kan vara hyfsat lönsamma med bara tolv flygplan. Vi har helt annan flexibilitet nu men det kommer vara nöjesresandet som styr vår verksamhet.”

Tittar du på exempelvis Stockholm–Visby är det i sommar fyra flygbolag som kommer flyga. Det låter väldigt osannolikt att det kan finnas tillräckligt underlag för alla fyra?

”Till Umeå har det varit svårt med lönsamheten med tre olika flygbolag så det är en extrem konkurrensutsatthet”, säger Braathen och utesluter inte en utslagning på sådana destinationer.

Ni startar upp samtidigt som restriktionerna förlängs. Hur säker är du att det här verkligen är rätt tid?

”Vi har haft ett tiotal uppstartsplaner hittills och hade vi inte trott på detta skulle vi dragit i bromsen. Jag tror sommaren kommer bli bra med mycket inhemsk turism i Sverige. Sedan får vi se vad som sker med affärsflyget i höst.”

60-årige Per G. Braathen är en veteran inom resebranschen. Redan 1989 tog han över vd-posten för charterflygföretaget Always och 2002 förvärvade hans investmentbolag Braganza det svenska flygbolaget Malmö Aviation som för ett par år sedan gick ihop med Sverigeflyg under namnet Braathens Regional Airlines, BRA.

Som styrelseordförande i Scandic har han också sett hur verksamheten påverkats olika i de nordiska länderna beroende på vilken coronastrategi landets regering valt. Han väljer att passa när det gäller att recensera de olika strategierna men konstaterar att när historien skrivs får man se vem som gjort rätt eller fel. Däremot konstaterar han att företagsstödet och hur det sjösatts sett väsentlig olika ut i de nordiska länderna.

”Det har varit stor skillnad. Norge har varit snabbast och bäst att hantera företagshjälp. Danmark har varit duktiga medan Sverige varit extremt tröga även om det blivit bättre men stödet kom för sent.”