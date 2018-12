Boule Diagnostics investerar 50 miljoner i diagnostikbolag

Partnerskapet omfattar i första skedet ett globalt distributionssamarbete i vilket försäljningen kommer gå igenom Boules organisation och distributörskanaler i flertalet länder. Vidare kommer partnerskapet fördjupas över tid till att inkludera gemensam produktutveckling samt samarbete inom produktion och upphandlingar.

Biosurfit tar in totalt 10 miljoner euro i nytt kapital för att finansiera sin kommersiella expansionsfas och Boule kommer initialt att förvärva aktier i Biosurfit motsvarande 24,99 procent av aktiekapitalet och antalet röster mot en investering om 5 miljoner euro. Den portugisiska medfinansieringsfonden 200m kommer att investera ytterligare 5 miljoner euro.

Boule har under tiden fram till slutet av 2021 möjligheten att förvärva 200ms andel om 24,99 procent för 5 miljoner euro plus ränta. Boule har under 2022 möjligheten att förvärva resterande aktier i Biosurfit, vilket ger Boule möjligheten till ett 100 procentigt ägande av Biosurfit. Värderingen av befintliga investerares aktier kommer baseras på Biosurfits prestationer under 2021 och kommer att beräknas enligt en förutbestämd multipelvärderingsformel.