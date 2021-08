Börsrekord och budstrid – här är veckans viktigaste nyhetshändelser

Veckan bjöd på börsfest när breda OMXSPI sprängde 1.000-barriären och noterade ett nytt rekord. Qualcomm gav sig in i budstriden om Veoneer och amerikanska arbetskraftsiffror slog förväntningarna – Di listar veckans nyheter.

Skål för indexrekord i repris

I onsdags small champagnekorkarna när Stockholmsbörsens breda aktieindex OMXSPI korsade 1.000-barriären och slog ett nytt alla tiders rekord. Var det verkligen värt att fira? Det var nämligen andra gången det skedde. OMXSPI hette SX Generalindex före 2005, förkortat SAX. Men redan tidigare bytte Stockholmsbörsen basår från 1979 till 1995 och då förvandlades indexvärdet 1.716 till 100. Utan den manövern hade indexet i dag stått i 17.211. Det motsvarar en kursuppgång med 13 procent per år sedan starten 1979 eller 10 procents real kurstillväxt. Det däremot är värt att höja glaset för.

Väldoftande makrobukett

Förra veckan spådde IMF ett starkt 2022 för världsekonomin i sin prognosupprevidering. De behöver inte ändra sig efter veckans knippe av inköpschefsindex och USA:s arbetskraftssiffror. De svenska inköpscheferna i tjänsteindustrin, men också i tillverkningsindustrin hör just nu till de mest positiva i världen. Även från inköparna i övriga västvärlden var det mest leenden medan de kinesiska var mer reserverade. Från USA:s arbetsmarknad var beskeden kanske lite väl bra för den inflationsoroliga marknaden med något starkare sysselsättning, lägre arbetslöshet och högre löneökningar än väntat.

Arnhult lägger bud och fixar vd

I den affärsintensiva fastighetssektorn tar man ingen semester. I måndags slog Rutger Arnhult två flugor i en smäll när hans Castellum la bud på den mindre konkurrenten Kungsleden. Dels klättrar det sammanslagna bolaget om Ilija Batljans SBB mätt i börsvärde till att bli börsens tredje största i sektorn, dels löser det Castellums rekrytering av en ny vd efter avgående Henrik Saxborn då Kungsledens vd Biljana Pehrsson ska leda kolossen. Rutger Arnhult – storägaren som efter en infekterad strid tog över ordförandeklubban i Castellum så sent som i våras – får också trängas med den likaledes affärsintensive Ilija Batljan i ägarlistan eftersom den senare är storägare i Kungsleden och 70 procent av budbetalningen är i Castellumaktier.

Strid om Veoneer

Bilunderleverantören Veoneers revansch på börsen fortsätter efter att bolaget i veckan blev föremål för en budstrid. I slutet av juli la den kanadensiska fordonsjätten Magna International ett bud värt cirka 30 miljarder kronor, eller drygt 270 kronor per aktie, vilket fick kursen att lyfta 55 procent. På torsdagen gav sig den amerikanska teknikjätten Qualcomm in i matchen med ett bud på 37 dollar, cirka 320 kronor, per aktie och kursen vrålade om och förbi den nivån när placerarna vädrade upptrappad strid med kanske ytterligare aktörer. Veoneer-aktien stängde för övrigt på 391 kronor första dagen den handlades på börsen, 2 juli 2018.