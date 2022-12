Börsproffset varnar för ras: ”Då väntar ett omvänt julrally”

Innehåll från Skog&Traktor Annons

Natten mot den 9 januari 2005 blev dramatisk. Den värsta stormen i Sverige på flera decennier drog in med orkanstyrkor över Götaland och fällde under några timmar omkring 75 miljoner kubikmeter skog.

Hon fick namnet Gudrun, den storm som svepte in redan under eftermiddagen och vars följdverkningar sedan plågade stora delar av södra Sverige med skadande människor, förstörd egendom och strömavbrott under flera veckor.

Skogligt sett innebar det ett dråpslag när motsvarande tre årsavverkningar försvann på mindre än ett dygn. Fantastiska insatser av entreprenörer och enskilda skogsägare gjorde att mycket virkesvärde ändå gick att rädda. Men det stannade inte där.

Omfattande gallringsbehov

Snart var miljontals nya gran- och tallplantor i jorden, viket gör att det på de här arealerna idag fullkomligen sprutar upp ny skog. Skog där gallringsbehovet från och med nu och på flera års sikt är enormt.

– Trycket från markägarna för att sätta in rätt insatser i sina skogar kommer att vara stort i flera år framöver. I hjärtat av detta område arrangerar vi Skog & Traktor, säger projektledare Anders Blomgren.

Samhällsviktigt uppdrag

Mässan är på inga sätt ny, det här eventet har arrangerats sedan 2010. Men aldrig har tajmingen varit bättre än nu.

– Det här är det bästa tillfället på mycket länge när det gäller att para ihop markägare, entreprenörer, finansiärer och myndigheter som alla har ett skyndsamt och samhällsviktigt uppdrag, säger Jonas Ericsson, säljare på Skog & Traktor.

Ekonomi är inte allt

Mässan är dock mer än bara ekonomi och tillväxt i skogen. Den gröna sektorn har bäring brett utifrån näringstänkadet i och med ett ständigt växande intresset för friluftsliv, jakt och rekreation.

På Skog och Traktor finns hela bredden av den här potentialen hos både större och mindre markägare och entreprenörer representerad.

Sveriges finaste skogsbil

Och som en liten extra krydda; företrädare från hur det såg ut i skogen för inte allt för längesen kommer att visa upp livs levande exemplar av fordon från förr.

– Givetvis återkommer Trailer Wood Trophy, den prestigefyllda tävlingen där Sveriges finaste lastbil med bäring på skogsnäringen ska utses, säger Anders Blomgren.

Arrangören ser fram emot en stor publik och nya och gamla utställare till Emmaboda Flygbana den 5–6 maj. I våras kom drygt 4 800 unika besökare och fler än 100 företag bemannade utställningsområdet.

Sagt av utställare:

”Skog & Traktor ligger rätt geografiskt, besökarna är i hög grad beslutsfattare vilket leder till faktiska avslut”.

Hans Svensson, Möre Maskiner AB

”Mässan har en bra blandning av stort och smått. Allt från motorsågar till timmerbilar.”

Jörgen Norberg, ExTe Fabriks AB