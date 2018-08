Börserna vänder ner i USA – Amazon mot strömmen

Teknik var enda sektor på plus med en uppgång på 0,1 procent, medan råvaror var den sektor som gick svagast med en nedgång på 1,0 procent.

På råvarufronten sjönk oljepriset runt två procent efter att oljekartellen Opec väntar sig en minskning av den globala efterfrågan på olja under kommande år. Basmetaller handlades genomgående lägre under måndagen sedan Turkietoron satt sin prägel på marknaden. Bland ädelmetaller sjönk guld 1,3 procent till 1.195 per uns i spåren av en stärkt dollar.

Räntan på den tioåriga amerikanska statsobligationen var upp 2 punkter till 2,88 procent.