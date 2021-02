Börsens blinde programmerare ser inga hinder: ”Vill vara en förebild”

”Jag vill vara en förebild för andra handikappade. Om en gubbe som jag på 50 plus kan delta i VM och Paralympics, så kan även en 20-åring”, säger han.

Henrik Rüffel är den enda som är blind av Nasdaq-börsens nära tusen anställda och konsulter på Stockholmskontoret.

”Jag har sett funktionshindrade ungdomar, som vuxit otroligt mycket som människor när de blivit tvungna att göra saker – utan sina föräldrar. Som att åka utomlands och tävla, skaffa nya kompisar och klara sig själva”, fortsätter han.

Enligt Henrik Rüffel tenderar föräldrar till funktionshindrade barn och unga att bli överbeskyddande, i all välmening. Själv föddes han seende. Första tecknet, svagt mörkerseende, slog till i tioårsåldern:

”Vi spelade landhockey på gatan. Jag var målvakt, en rätt bra sådan, men efter skymningen släppte jag in varenda boll – jag såg den inte. Då insåg jag att något var annorlunda med mig.”

Henrik Rüffel visade sig ha retinitis pigmentosa, RP.

RP är ett samlingsnamn för ett hundratal ärftliga sjukdomar, som drabbar näthinnan och krymper synfältet. Första tecknet är ofta svagt mörkerseende.

”Förmodligen har jag haft dålig syn hela livet. Jag snubblade mycket som barn, slog tårna i stenar och så.”

Dålig syn eller inte, Henrik Rüffel flyttade från barndomens Nyköping till studentlivets Stockholm för att bli civilingenjör i elektroteknik med datainriktning vid KTH.

Henrik Rüffel får förlita sig på hörseln. Foto: Jesper Frisk

På den tiden såg han ännu svarta tavlan, men synen blev allt sämre. Efter examen blev det jobb på försvarsindustrin Celsius, sedermera Saab. Därefter dataprogrammering inom medicinteknik till Södersjukhusets intensivvård för att 1999 göra börsentré som programmerare iklädd jeans och sliten t-shirt på anställningsintervjun.

”Jag ville veta om det var mig de ville ha eller en fasad.”

Henrik Rüffel fick jobbet. Kort därefter introducerade han jeans som legitim klädkod på börsens värdepapperscentral.

Nykomlingen avancerade till gruppchef och projektledare för utveckling av datasystem och tjänster för aktiehandel i bland annat Istanbul och Indonesien. I dag projektleder han support och utveckling av Swift, ett betalningssystem mellan banker i olika länder, och datamigrering

”95 procent av all information tas in via ögonen. Den informationen är klippt för mig”, konstaterar han.

I stället får Henrik Rüffel förlita sig på hörseln. Det är här som hans specialglasögon kommer in. AI-stödet är en liten enhet, MyEye, som placeras på glasögonskalmen, känner igen ansikten, streckkoder och läser upp texter, både svenska och engelska.

”Jag pekar där jag vill att ‘ögonen’ ska läsa, sedan tas en bild på önskat utsnitt och bilden läses upp för mig.”

Tekniken klarar även analoga texter som skyltar till olika rum, internpost och huruvida det står en person framför Henrik Rüffel eller inte.

”Jag har lärt mig var många sitter, men folk är ju inte alltid på sin plats. Nu slipper jag stå och prata framför en tom stol.”

Ansiktsigenkänningen haltar däremot något.

”Rösten kan säga till mig att det står en ung flicka framför dig, och så är det en kollega på 45 år, eller tvärtom. Inte helt optimalt.”

I dag lever drygt 100 000 svenskar med nedsatt syn. Gemensamt för dem är det egna, precisa minnet.

”Jag måste lyssna noga och memorera vad människor säger. Det konstanta memorerandet gör att min hjärna jobbar extremt fokuserat och man blir lätt trött, men memorerandet innebär också att jag har snabb access till informationen.”

Digitala dokument som mejl, worddokument och excel läses av en talsyntes.

Tekniken med backsensorer är en israelisk innovation. Metoden nådde Sverige 2017, men är relativt okänd på den svenska marknaden. Så är specialenheten också dyr.

”Min kostade mellan 40 000 och 50 000 kronor när jag ansökte för 1,5 år sedan. Jag har hört att vi bara är en handfull personer som har sådana här, men jag tror att vi är fler”, säger Henrik Rüffel.

Eftersom glasögonen bedöms som arbetsredskap är det försäkringskassan som står för kostnaden. För hjälpmedel i privatlivet måste synskadade vända sig till Syncentralen. Henrik Rüffel, som varit styrelseordförande i Svenska RP-föreningen i många år, beskriver systemet som ” hål i huvudet samhällsekonomiskt”.

”Uppdelningen gör att många måste få dubbla uppsättningar. Det borde vara en hjälpmedelscentral.”

Fysisk träning har länge varit Henrik Rüffels främsta metod för återhämtning.

Han har tävlat i friidrott sedan han var tolv, och var tredje snabbast i Sverige på 5 000 meter som 18-åring. Som vuxen har han deltagit i flera VM och Paralympic i tandemcykel och löpning. Vid löpning springer han med en ledsagare och vid tandemcykling sitter en seende så kallad pilot längst fram.

Hustrun och de två barnen är seende.

”Jag tränar fortfarande men sedan vi kom in i dagissvängen 2015 har det inte blivit några landslagsuppdrag.”

I höstas knep Henrik Rüffel likväl silver i SM i tandemcykel.

”Saken är den att jag kom tvåa av två ekipage. Men varför säga att man kom sist när man kan säga att man kom tvåa?”, undrar han retoriskt.

Henrik Rüffel Ålder: 54 år. Familj: Hustru, två barn, 5 och 7 år. Bor: Saltsjö-Boo. Utbildning: Civilingenjör i elektroteknik och datateknik vid KTH. Karriär: Programmerade vid Celsius Tech, sedermera Saab, i Järfälla. Medicintekniker för Södersjukhusets intensivvårdsavdelning i Stockholm. Programmerare och projektledare på Nasdaq OM-börsen sedan 1999. Fritid: Cykel, löpband och styrketräning. Tävlat i friidrott sedan tolvårsåldern. Styrelseledamot i Svenska RP-föreningen, en patientförening som arbetar med stöd, aktiviteter och information.