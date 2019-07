Börsen väntas falla efter vild rapportflod

Vid 8.20-tiden pekade terminerna för Europabörserna ned. Förhandeln hos IG Markets indikerade även en nedgång på 0,7 procent för Stockholms OMXS30-index.

Den nordiska storbanken Nordea kommer att se över sina finansiella mål, inklusive kapital- och utdelningspolicy. Rörelseresultatet kom in något lägre än förväntat och Nordeas vd Casper von Koskull är inte helt nöjd med den finansiella utvecklingen för banken och flaggar för ytterligare åtgärder.

Hygien- och hälsobolaget Essitys justerade ebita-marginal var något lägre än väntat, men nettoresultatet var 15 procent högre än snittestimaten. Den organiska försäljningstillväxten uppgick samtidigt till 3,9 procent.

Lastbilskoncernen Volvo visade ett rörelseresultat på 15.105 miljoner kronor, att jämföra med ett förväntat rörelseresultat på 13.548 miljoner kronor. Både rörelsemarginalen och försäljningen kom in över förväntan. Orderingången kom däremot in något under snittestimaten.

Teleoperatören Telias underliggande resultat kom in i linje med förväntningarna medan nettoresultatet var 33 procent lägre än förväntat.

Vitvarutillverkaren Electrolux omsättning var lägre än väntat, men rörelsemarginalen högre. Rörelseresultatet landade på 1.619 miljoner kronor, vilket var högre än det väntade 1.596 miljoner kronor.

Swedish Match andra kvartal var bättre än förväntat, rörelseresultatet kom exempelvis in 7 procent högre än snittestimaten.

Bland rapporterande bolag utanför storbolagsindex visade forskningsbolaget Camurus ett negativt resultat på 87,6 miljoner kronor (-67,5) samtidigt som nettoomsättningen steg 63 procent.