Börsen tyngs av banker – ned nära två procent

Under onsdagen föll också New York-börserna svagt efter att Fed som väntat höjt räntan och signalerat ytterligare två räntehöjningar under 2018.

"Eftersom utredningen omfattar en lång period, 2004-2015, och att den fortfarande inte är klar så skulle vi inte bli överraskade om det blev fler avsättningar", SEB har sänkt riktkursen för Getinge till 102 kronor från tidigare 110 kronor och upprepar behåll.

Inga bolag som ingår i OMXS30 noterades på plus. Däremot fanns det ljuspunkter på large-cap-listan. Lundin Petroleum gick där mot strömmen och steg med 0,6 procent. Priset på råolja har stigit med 10 procent från låga nivåer tidigare i mars. Brent-terminen noterades strax under 70 dollar per fat på torsdagen vilket är nivåer som senast sågs under januari i år.

Det var annars mestadels neråt bland storbolagen. Bostadsutvecklarna tyngdes av nyheten om minskad försäljning av nyproducerade bostäder i Sverige, från det norska Veidekke, som är Skandinavien fjärde största byggbolag. JM backade 3,9 procent och Bonava sjönk 2,3 procent.