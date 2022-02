Börsaktuella Move About vinner upphandling i Karlskrona – igen

Move About har vunnit en kommunupphandling i Karlskrona för andra gången. Det framgår av ett pressmeddelande.

Morten von Krogh, vd för Move About.

”Nytt för den här gången är att avtalet också inkluderar Kruthusen Företagsfastigheter, Blekinge Tekniska Högskola och Karlskronahem som har rätt att avropa elbilspool och elcykelpool. Intentionen är att under avtalstiden utöka den befintliga fordonsflottan till 19 elbilar och 23 elcyklar”, skriver bolaget.

”För oss har samarbetet i Karlskrona varit ett viktigt bevis på vår modell. Det framgår av en rapport som Energimyndigheten publicerade i mars 2021 at nyttjandegraden av kommunens elfordonspool har ökat markant under Move About-avtalen. Samtidigt har kostnaderna kunnat minska med 30 procent och jämfört med den tidigare fossila bilpoolen, finansierar elfordonspoolen sig själv”, kommenterar Morten von Krogh, vd Move About.

Move About ska noteras på First North den 23 februari.