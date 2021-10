Börsaktuella Byggfakta förvärvar irländskt bolag

Construction Information Services, CIS, beskrivs av Byggfakta som Irlands ledande leverantör av informationstjänster till byggindustrin i Nordirland och Irland.

CIS hade en nettoomsättning på cirka 1,6 miljoner euro, motsvarande 16 miljoner kronor, under verksamhetsåret 2020 och har cirka 20 anställda i Dublin och Banbridge.

Vidare skriver Byggfakta att förvärvet stärker dotterbolaget Glenigans position i Storbritannien och Irland samt att det expanderar Byggfaktas internationella affär.

Någon köpeskilling framgår inte av pressmeddelandet.

CIS konsolideras i Byggfakta under oktober. Förvärvet bedöms ha en marginell påverkan på Byggfaktas vinst per aktie under innevarande räkenskapsår.

Byggfakta gör debut på Stockholmsbörsen fredagen den 15 oktober. Teckningskursen är satt till 75 kronor, vilket ger en värdering av bolaget på 16,4 miljarder kronor.