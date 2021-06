Börs-vd:ns lyxtält gör Gotlands svarta får till turistparadis

När Jonas Henning drar upp blixtlåset till ett nymonterat, lökformat glampingtält noterar han den sobra inredningen – men han ser också en ekonomiskt tryggare framtid.

”Med tälten attraherar vi en köpstark målgrupp som är beredda att lägga mer pengar på mat och aktiviteter”, säger han.

Gotland Sports Academy, som driver Slite strandby, minskar i år antalet husvagnsplatser på campingen till förmån för fler lyxiga tält. Enligt Jonas Henning är det en företagsekonomisk fråga.

”Om man hårdrar det är campinggästen bara intresserad av en bra plats intill havet, och antalet restaurangbesök för dem är lätträknade. Inom ett par år har vi som mål att ersätta alla husvagnsplatser och skapa ett ’glampingtown’ med cirka 200 nya bäddar.”

Företaget Gotland Sports Academy startades som ett resultat av ett projekt initierat av det lokala utvecklingsbolaget Slite utveckling. Projektet finansierades av Region Gotland och Werkelinbolagen där Jonas Henning fick i uppdrag att utreda hur man kunde omvandla Slites rykte från skitigt industrisamhälle till en destination för sport, hälsa och aktiv fritid.

”Trots att jag har tillbringat många somrar i Rute, 20 minuter härifrån, har jag egentligen aldrig tänkt på Slite på annat sätt än som en småtrist bruksort. Trots att det finns en camping har det egentligen inte funnits någon reseanledning att ta sig hit. Få turister valde Slite frivilligt, utan hamnade snarare här om det var fullt i övrigt på ön”, säger Jonas Henning.

Han trodde sig veta att det fanns en stor outnyttjad potential i området. Problemet, som han såg det, var bara det att ingen paketerade Slite i destinationsformat.

Lökformade inredda glampingtält ska ersätta alla husvagnsplatser. Foto: Henrik Lenngren

”Enmansutredningen som jag gjorde 2015 tog nio månader, och det jag kom fram till var så pass intressant att jag startade ett bolag tillsammans med Pigge Werkelin. Vi tog över driften av Slite strandby och hade som målbild att skapa 20.000 nya gästnätter på fem år. Efter tre år var vi i mål. Idag har vi 35.000 gästnätter varje år”, säger Jonas Henning.

Han menar att Slite i dag har blivit ett mer naturligt val för de fastboende och turister som vill ha en aktiv fritid respektive semester.

”Vi har samlat lokalsamhällets idrottsanläggningar och fritidsaktiviteter under ett gemensamt mål: att göra Slite till en turistdestination för just sport, hälsa och aktiv fritid. I dag har vi ishall, konstgräsplan, idrottshallar, tennisbanor och golfbana. Dessutom med närhet till Gotlands enda skärgård och dess 15 öar. Det är perfekt för båtliv, SUP och kajakpaddlande.”

Jonas Henning, som både hunnit med att vara snowboardproffs och kommunalråd i Åre, har med några få undantag drivit egna bolag i många år. Det första bolaget, som importör av Oakley-glasögon, startade han redan som 18-åring.

”Som de flesta entreprenörer har jag gått igenom konkurser och misslyckanden, men det är också en del av min styrka.”

Kunde du dra nytta av de motgångar du haft när corona lamslog branschen ifjol?

”Absolut. Corona var såklart en osäkerhetsfaktor, men att tackla kriser är inget nytt för mig. Jag vet hur man knyter näven och kör vidare.”

Så hur hanterade du denna kris?

”Maj och juni förra året var stendött, och vi tappade i princip all konferensverksamhet över en natt. Samtidigt är det ett pågående krig i branschen, så man riskerar att bli omkörd såvida man inte gasar. Jag tog snabbt tillfället i akt att satsa på en rejäl ombyggnation kring poolområdet. Dessutom har vi installerat en napolitansk pizzaugn”, säger Jonas Henning.

Genom åren har han varit företagare i vitt skilda branscher. I slutet av 1990-talet var han också vd för klädföretaget JC i Tyskland.

”Faktum var att jag såg JC:s annons i Dagens industri. Jag skickade iväg ett standardiserat tvåsidigt brev om mig själv, men trodde naturligtvis inte att jag som 29-åring var aktuell för jobbet. Men de fastnade nog för min profil: jag var orädd, kunde prata tyska och hade gjort expansionsresor med andra företag inom mode.”

Från JC i Tyskland till destinations-vd i Slite. Skilda världar?

”Jag satt i koncernledningen när hela rasket skulle in på börsen där på 1990-talet. Jag hade 160 anställda och det pratades åtta olika språk i fikarummet. Klart att det är kontraster, men jag gillar mitt nya liv. Det är mer lättgreppat och behagligt. Jag tjänar inte lika mycket pengar, men det är inte så himla viktigt. Att ha 15 minuter till jobbet, inga rödljus och sedan mötas av en soluppgång slår det mesta.”