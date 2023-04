Bopriserna trotsar krisen – uppgångar i mars

Bostadsförsäljningen under mars månad indikerar en försiktig återhämtning efter ett års fallande priser. Enligt Mäklarstatistik så steg bostadsrättspriserna mest i centrala Göteborg, plus 3 procent. Även i Stockholm pekar pilarna uppåt, plus 2 procent i Storstockholm samt 1 procent upp i centrala delar av huvudstaden. I Malmöregionen var priserna däremot oförändrade under mars.

”Kanske kan vi glädjas åt att vi nu ser slutet på nedgången. Normalt sett brukar bostadsrätter i Stockholm vara det som först rör sig uppåt”, säger Hans Flink, affärsområdeschef på Mäklarstatistik.

Prisutvecklingen på bostadsrätter i de flesta regioner visar nu på ett drygt 10 procentigt fall under 12 månader. Kanske har trenden vänt då bostadsrätter i Stockholms kommun har stigit i pris med 4 procent under det senaste kvartalet, vilket kan jämföras med rikssnittet på plus 1,3 procent.

”Vi ser ändå ingen snabb uppgång framöver, snarare en lång period där priserna rör sig i sidled. Externa faktorer som inflation, stigande räntor och energipriser måste först bli mer stabila innan marknaden kommer igång”, säger Hans Flink.

Även efter prisnedgången 2017 präglades bostadsmarknaden av en lång period med sidledes prisutveckling.

Marcus Svanberg, vd för Länsförsäkringar Fastighetsförmedling, märker också av en ljusning på bostadsmarknaden men han vill inte blåsa faran över än för nya prisfall.

”Vi har inte sett den fulla effekten av räntehöjningar och det finns fortfarande risk för att konjunkturen försvagas under våren.”

På villamarknaden är signalerna om en återhämtning inte lika tydliga. Priserna i hela landet ökade med 1 procent, men utvecklingen för det senaste kvartalet visar oförändrade priser.

Flera stora fastighetsmäklarkedjor pekar ut ett uppdämt flyttbehov som en tung faktor bakom de senaste månadernas svaga prisuppgångar.

”Bostadspriserna har sjunkit cirka femton procent från toppen och det gör nu att säljare och köpare har lite lättare att mötas. Det tillsammans med minskad oro för höga el- och energikostnader bidrar till en viss prisuppgång, nu även på villasidan”, säger Johan Engström, vd Fastighetsbyrån, i en kommentar.