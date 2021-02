Bopriserna ökade i januari – milstolpe passerad i Stockholm

Förra årets starka prisutveckling ser ut att fortsätta även under 2021, visar nya månadssiffror från Svensk Mäklarstatistik.

Efter en något lugnare marknad under julmånaden tog bostadspriserna ny fart på de flesta håll under januari. I samtliga storstadsområden ökade priserna på bostadsrätter med 1 procent under årets första månad, visar nya siffror från Svensk Mäklarstatistik.

I centrala Stockholm översteg det genomsnittliga priset på bostadsrätter för första gången 100.000 kronor per kvadratmeter.

”Samtidigt ser vi ett rejält tapp på utbudssidan nu i februari där antalet bostäder till salu är mycket färre än vanligt den här tiden på året, något som sannolikt kommer pressa upp priserna ytterligare”, Angelica Hermansson på Svensk Fastighetsförmedling på Kungsholmen i centrala Stockholm i en kommentar.

I centrala Göteborg ökade priserna också med 1 procent jämfört med månaden innan, medan de var oförändrade i centrala Malmö.

Bland villorna märks marginella prisökningar i Storstockholm och Storgöteborg medan de var oförändrade i Stormalmö och riket som helhet.

”Många som redan äger sitt boende har inte påverkats av den ekonomiska osäkerheten under pandemin. Deras goda ekonomiska förutsättningar i kombination med att räntorna är låga gör det möjligt för dem att gå längre i en budgivning. Det är den fortsatt höga efterfrågan på stora bostäder som främst driver upp priserna”, säger Marcus Svanberg, vd på Länsförsäkringar Fastighetsförmedling.

Av Mäklarsamfundets medlemmar tror hälften att efterfrågan på villor kommer att öka samtidigt som 63 procent bedömer att utbudet kommer att vara oförändrat, vilket talar för en fortsatt stark marknad.

Under årets första månad såldes 2.900 villor och 9.100 bostadsrätter vilket är något lägre än 2020 men fler än 2019.

Även efterfrågan på fritidshus uppges vara stor, trots att snön nu ligger tät på de flesta håll i landet. Enligt Marcus Svanberg är det en effekt av pandemin.

”Årets säsong för fritidshus inleds tidigare än vanligt, i delar av landet är den redan igång. Pandemin gör att en del bostadsköpare redan nu vill säkra sommarens semester som sannolikt blir på hemmaplan även i år”, säger Marcus Svanberg på Länsförsäkringar Fastighetsförmedling.