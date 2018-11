Bonnier News Brand Studio blev bäst i världen

I kategorin tävlade de bland annat mot de världsledande aktörerna The Huddle Room och Branded Content at Refinery29, som kom på andra respektive tredje plats.

Bonnier News Brand Studio , innovations- och nativebyrå för Dagens industri, Dagens Nyheter, Helsingborgs Dagblad och Sydsvenskan, utsågs på tisdagen till vinnare i Native Advertising Awards 2018. De kammade hem guldet inom kategorin ”Native Advertising Agency/Studio of the Year” som är det mest prestigefyllda priset I tävlingen.

”Det är verkligen jätteroligt att vinna guld. Förra året kom vi trea i samma kategori och dagen efter satte vi ribban och bestämde oss för att bli bäst i världen. Vi har jobbat för att nå hit sedan dess”, säger Anna Arvidsson, chef för Bonnier News Brand Studio.

Galan hålls under Native Advertising Days i Berlin som arrangeras för fjärde året i rad och pågår under tre dagar. I år fanns det 33 kategorier inom tävlingen. Företag som deltog var bland annat CNN, The New York Times, Netfilix.