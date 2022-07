Bonesupports förlust mindre än väntat

Investeringsbolaget Creades, som kontrolleras av Sven Hagströmer, substansvärde sjönk med 19 procent under det andra kvartalet, vilket var något sämre än Stockholmsbörsens utveckling.

Creades, med flera tillväxtbolag i portföljen, redovisar ett substansvärde på 64 kronor per aktie vid utgången av det andra kvartalet 2022. Under kvartalet uppgick avkastningen på substansvärdet till minus 19 procent medan börsens totalavkastningsindex OMXSGI avkastade minus 16 procent.

Portföljen minskade därmed med drygt 2 miljarder kronor under kvartalet. Resultat efter skatt blev minus 2.062 miljoner kronor, att jämföra med plus 492 Mkr under motsvarande period i fjol.

I sitt vd-ord skriver John Hedberg att flera ”bekväma sanningar” punkterades under det gångna kvartalet.

”Ekonomiska aktörer – från centralbanker till företag och investerare – har länge levt i en bekväm lögn om sedelpressar på högvarv och nollränta. Som en konsekvens har betydande tillgångsvärden byggts upp som nu snabbt korrigeras ned i takt med att kassaflöden och lönsamhet prioriteras framför olönsam tillväxt”, skriver Creades vd.

Bland de börsnoterade innehaven har nätbanken Avanza backat med 25 procent under kvartalet medan spac-bolaget Creaspac har sjunkit med 8 procent.

Creades har även värderat ned flera onoterade tillgångar. Värdet på innehavet i betaljätten Klarna har justerats ned med 73 procent, Sticker App med 36 procent, Inet med 33 procent och Apotea med 10 procent.