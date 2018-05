Bombardier tar miljardorder från Air Baltic

Väljer däremot Air Baltic att utnyttja även sina optioner och handlar in alla 60 flygplan kommer det totala ordervärdet att stiga till 5,9 miljarder dollar. Det är värt att tillägga att rabatter ofta förekommer inom flygbranschen vid större inköp. C Series-flygplanen utgör sedan tidigare ryggraden i Air Baltics nya affärsplan - Destination 2025. Under den har Air Baltic redan åtagit sig att köpa 20 flygplan av samma modell och totalt är man alltså uppe i köp av 50 C Series.

Det är tillräckligt för att inta en första plats i Europa och andra plats globalt vad gäller att vara det största flygbolaget med C Series-flygplan.