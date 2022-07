Bokusgruppen ökar omsättning och bruttomarginal

Handelsbanken levererade en nettovinst på 4.102 miljoner kronor, vilket var 11 procent sämre än analytikernas snittprognos, enligt Infront och 9 procent sämre än andra kvartalet förra året. Men det saknas inte ljuspunkter i rapporten.

Totala intäkter steg 2 procent till 11.040 Mkr, vilket var 2 procent lägre än förhandstippat. Samtidigt steg totala kostnader lika mycket till 5.148 Mkr. Det för Handelsbanken viktiga räntenettot, som står för drygt tre fjärdedelar av intäkterna, ökade 11 procent till 8.389 Mkr. Den totala utlåningen växte med 8 procent jämfört med sista juni förra året, om verksamheterna i Danmark och Finland som håller på att säljas, räknas bort. Effekterna av högre av styrräntor i Norge, Storbritannien och på sistone även i Sverige börjar nu märkas, förhoppningsvis håller medvinden i sig resten av året.

Svenska bolån till privatpersoner som svarar för 41 procent av utlåningen växte med 5 procent till 933 miljarder kronor, vilket är lägre än marknaden som helhet där tillväxten under våren varit strax under 7 procent i årstakt, enligt SCB. Det gör att Handelsbanken fortsätter ligga under den historiska marknadsandelen som vid årsskiftet var 21,6 procent.

Näst största intäktskällan, provisionsnettot som svarar för en fjärdedel av intäkterna minskade marginellt till 2.741 Mkr. Intäkterna från fondförvaltningen som svarar 44 procent av bankens provisionsintäkter på totalt 3.075 Mkr höll emot bra och minskade bara 3 procent trots den trista börsen och att tidigare nettosparande bytts mot uttag på 1,3 miljarder under första halvåret. Dock var minskningen lägre än hos marknaden totalt, vilket gör att Handelsbanken fortsatte öka sin totala marknadsandel från 12 till 12,2 procent. Det är positivt. Det är också ett styrketecken att det förvaltade fondkapitalet bara minskat med drygt 5 procent senaste året. Totalt förvaltar bankens 900 miljarder varav 844 i fonder.

Finansnettot var däremot betydligt sämre än förra året, från ett positivt bidrag på 429 Mkr till negativt dito på 147 Mkr denna gång. Det var också denna post som utgjorde största avvikelsen mot analytikernas snittprognos, där förväntningarna låg på ett positivt bidrag med 273 Mkr. Framförallt handlar det om förändringar i värdet på olika säkringsinstrument, inom räntor och valutor. Dessa poster är svåra för en utomstående att göra prognos för och är en direkt effekt av det stökiga läget på kapitalmarknaden.

Även denna gång var kreditförlusterna läge än förhandstippat. Facit är en avsättning på 56 miljoner, lägre än förväntade 215 Mkr. Men i fjol handlades det i stället om återvinningar på 108 Mkr. Vårens oro för utvecklingen på fastighetsmarknaden har dock inte satt några avtryck i form av nyareservering, de få som gjorts har snarare bäring på det sämre makroklimatet.

En annan ljuspunkt är att den tidigare problemtyngda verksamheten i Storbritannien som i kvartalet svarar för en sjättedel av bankens rörelseresultat utvecklas åt rätt håll. Jämfört med andra kvartalet i fjol ökade det brittiska rörelseresultatet 89 procent till 847 Mkr. Förändringen beror helt och hållet på högre intäkter, där räntenettoökningen på 27 procent gav störst effekt, medan kostnaderna sjönk 1 procent.

Vid midsommar blev det klart att Handelsbanken säljer sin danska verksamhet till Jyske Bank. Affären bedöms inte påverka resultatet, men frigör kapital och tillför likviditet som kan användas till annat. Dock är det ännu inte klart vad som händer med den finska verksamheten.

Handelsbanken har gott om kapital. Kärnprimärkapitalrelationen var sista juni 18,7 procent, vilket bedöms vara 4,8 procentenheter över Finansinspektionens krav. Det är också över det egna målet om en buffert på 1-3 procentenheter. Vår förhoppning om återköp, eller extra utdelning när försäljningen av Danmark och Finland är klar finns därmed fortfarande kvar.

Handelsbanksaktien har hittills i år gått betydligt bättre än börsen som helhet, ner 10 procent jämfört 21 procent för OMXS30. Värderingen till 0,95 gånger eget kapital är dock lägre än 5-årssnittet på p/b 1,2. Vi är sedan tidigare positiva till Handelsbanken, det gäller fortfarande. Men eftersom dagens rapport är åt det svagare hållet är det ingen brådska att kasta sig på köpknappen.