BOE-chefen varnar: Hård brexit kan bli som kraschen 2008

Under torsdagen deltog Bank of Englands chef Mark Carney i ett regeringssammanträde. Theresa May och hennes ministrar har ännu inte kommit fram till en överenskommelse om hur Storbritannien och EU ska förhålla sig till varandra efter brexit. Därför riskerar önationen att stå utanför övriga Europa utan ett handelsavtal, vilket Mark Carney menar kan få stora konsekvenser.

Via anonyma parlamentskällor rapporterar The Guardian att Mark Carney målade upp en mörk bild av brittisk ekonomi, om de lämnar EU med dåliga villkor. En arbetslöshet på ett tvåsiffrigt antal procent. Huspriserna spås falla drastiskt med 25 till 35 procent över tre år. Dessutom så skulle resorna till kontinenten, både via flyg samt tåg under Engelska kanalen, försvåras avsevärt.

Flera av tidningens källor säger att Mark Carney direkt jämförde följderna av ett osäkert brittiskt uttåg ur EU med finanskrisen 2008.