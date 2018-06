BMW: Vi har inga planer på att lämna på grund av brexit

Det sade BMW:s Storbritannienchef Ian Robertson vid en konferens under tisdagen enligt Reuters.

Under måndagen publicerade Financial Times kommentarer från en BMW-anställd som gjorde gällande att bolaget kommer stänga fabriker som producerar Mini och Rolls-Royce om Brexit ger allvarliga konsekvenser för leverantörskedjan (Supply Chain). Enligt Ian Robertson togs dessa kommentarer ur sitt sammanhang.

Enligt vad Storbritanniens största biltillverkarlobby, the Society of Motor Manufacturers and Traders, uppgett till Reuters har osäkerheten kring brexit halverat nyinvesteringarna i den brittiska bilindustrin. Detta eftersom premiärminister Theresa Mays handelsplaner efter utträdet från EU bedöms vara orealistiska.