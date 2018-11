Bloomberg: Dejtingappen Bumble kan värderas ner i börsnotering

Värderingen har tagits fram av Synovus Trusts förvaltare Dan Morgan, som jämfört p/s-talen (aktiekurs/försäljning per aktie) för Bumbles konkurrenter Spark Networks, Meet Group och Match Group, där den sistnämnda står bakom tjänsterna Tinder, Match.com, OK Cupid och Plenty of Fish. Bumbles intäkter för 2019 uppskattades till 283 miljoner dollar.

"I det här läget betalar folk bara för abonnemangsavgifter. Men när man börjar monetarisera 41 miljoner användare kan siffrorna bli betydligt mer intressanta", säger han.