Blåsig natt ger extremlåga elpriser

Det för årstiden milda vädret i kombination med blåsten har pressat ned elpriserna. Under natten till lördag var det negativa priser på den nordiska elbörsen Nordpool. Mer än hälften av all el som produceras i Sverige kommer just nu från vindkraften.

Timpriset på el ligger under 1 öre per kilowattimme på lördagsmorgonen och priset blir som högst 10,21 öre per kilowattimme under dygnet.

Även på fredagskvällen låg timpriset under ett öre och under natten mot lördagen var det till och med minuspriser.

Förklaringen är det milda vädret i kombination med blåsten. Under natten har vindkraften stått för mer än hälften av den svenska elproduktionen, och det gjorde den även under lördagsmorgonen.

Samtliga nordiska länder, med Sverige i spetsen, var på lördagsmorgonen nettoexportörer av el.