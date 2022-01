Blandat på Wall Street – Rivian och Tesla backar

Vid 19.20 svensk tid stiger både S&P 500 och tekniktunga Nasdaq kompositindex med 0,3 procent medan Dow Jones industriindex backar 0,1 procent.

Detta efter branta kursfall under gårdagen då bland annat Nasdaq kompositindex sjönk 3,3 procent. Fallet under gårdagens handel tog fart efter att USA:s Federal Reserve publicerat mötesanteckningarna från det senaste sammanträdet i mitten på december. I mötesprotokollet framgick det att Fed-ledamöterna var fortsatt oroliga över den höga inflationen och flaggade för tidiga räntehöjningar. Börsoron i USA spred sig sedan till Asien och Europa under torsdagen.

Bland förlorarna syns bland annat elbilstillverkarna Rivian och Tesla, som backar 7,4 respektive 2,3 procent.

Även Apotekskedjan Walgreens backar sedan bolaget släppt sina kvartalssiffror inför börsöppningen. Aktien är ned med 1,0 procent, trots att bolaget rapporterat högre intäkter och vinst än väntat för det gånga kvartalet.

På vinnarsidan återfinns Facebooks ägarbolag Meta, som stiger 3,3 procent, efter att ha tappat 4,4 procent i onsdagshandeln. Betaljätten Paypal placerar sig också bland vinnarna med en uppgång på 3,1 procent.

Bland övriga amerikanska teknikjättarna, som straffades hårt efter att gårdagens Fed-protokoll släppts, backar Microsoft med 0,4 procent, Netflix tappar 2,2 procent och Apple sjunker 1,2 procent.