Blandat på Wall Street - Nike rusade tvåsiffrigt

Dow Jones och S&P 500 stängde fredagen upp med 0,7 procent respektive 0,3 procent. Samtidigt backade tekniktunga Nasdaq med 0,1 procent.

Nike, som rapporterade sent på torsdagen, steg med drygt 15 procent på fredagen. Bolagets resultat uppgick till 0,93 dollar per aktie, att jämföra med analytikernas förväntningar på 0,51 dollar per aktie. Omsättningen landade på 12,3 miljarder dollar. Väntat var 11 miljarder dollar.

Även fraktjätten Fedex lämnade rapport för det fjärde kvartalet i bolagets brutna räkenskapsår på torsdagskvällen. Det justerade resultatet per aktie var i linje med analytikernas förväntningar. Rapporten fick Fedexaktien att backa 4,2 procent på fredagen.