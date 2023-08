Blandat på Wall Street – här är kvällens viktigaste nyheter

Wall Street försvagades i sluthandeln – Spotify steg

Efter breda uppgångar tidigare i veckan blev torsdagens börshandel i New York något mer tudelad. Dow Jones industriindex backade 0,5 procent medan teknik- och tillväxtfokuserade Nasdaq steg 0,1 procent. Breda S&P 500 backade 0,2 procent. Stängningskurserna var kring dagslägsta.

Spotify hade återigen en stark dag och steg 3 procent utan att ha kommit med några nyheter. Bland andra bolagsnyheter rasade elbilstillverkaren Polestar, i vilket Volvo Cars är storägare, omkring 13 procent på sin rapport.

Castellum tillbaka på obligationsmarknaden

För första gången på 16 månader har fastighetsbolaget Castellum gett sig ut på obligationsmarknaden, skriver nyhetsbyrån Bloomberg med hänvisning till källor.

Det kan vara ett tecken på att marknaden, som i princip varit stängd för svenska fastighetsbolag, håller på att tina upp.

Castellum gav på torsdagen ut en obligation på 1 miljard kronor. Obligationen ska ha en löptid på två år med en beräknad kupongränta på 6,163 procent.

Batljans ägarbolag redovisar miljardförlust i andra kvartalet

SBB:s huvudägare Ilija Batljan äger en stor del av sina tillgångar i det privata bolaget Ilija Batljan Invest AB, IBIAB, som släppte sina siffror för det andra kvartalet på torsdagskvällen.

Under det andra kvartalet uppgick förlusten efter skatt till 1.560 miljoner kronor, att jämföra med en förlust på 600 Mkr under motsvarande period förra året. Resultatet har under perioden till stor del påverkats av huvudinnehavet SBB:s negativa värdeförändringar.

Strömhopp från H&M:s kraschade börsraket

Den tidigare börskometen Renewcell har drabbats av en rad tunga avhopp. Bara i år har bolaget, med H&M som största ägare, tappat halva ledningsgruppen, kan Di berätta.

Personer med insikt pekar på ett utbrett missnöje med vd:n samt att bolaget knutit upp sig vid omöjliga mål.