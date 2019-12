Blandad julhandel på Asiens börser – rekyl uppåt i Kina

På de kinesiska fastlandsbörserna pekade pilarna uppåt, efter måndagens nedgångar. Shanghais kompositindex steg 0,7 procent medan Shenzhens kompositindex var upp hela 1,4 procent.

Donald Trump spädde på handelsoptimismen under helgen genom att berätta att USA inom mycket kort skulle skriva under fas ett av handelsavtalet med Kina. Den kinesiska regeringen har även meddelad att man ska sänka importtullar på hundratals olika produkter vid årsskiftet, trots det backade de kinesiska börserna under måndagen.