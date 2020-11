Black Friday ökar risken för attacker mot e-handlare

En cyberattack som företag oftast utsätts för är så kallad ransomware, eller utpressningsprogram. Där hackare tar information eller datorer som gisslan. Beloppet, för att tillbaka informationen, kan vara allt från några tusen för enskilda datorer till miljardbelopp för myndigheter eller ett stort företag.

Inför Black Friday och den kommande julhandeln kan en attack mot en e-handlare vara förödande. Enligt Martin Zetterlund löper e-handlare en större risk att utsättas för en cyberattack i samband med en köpstark dag.

”Hackarna letar efter en tidpunkt när det är motiverat för företaget att betala. Motivationen för att betala vid en cyberattack är väldigt hög just runt Black Friday”, säger han och fortsätter:

”Det kan ju gå så illa att man inte har någon webbverksamhet och alla system ligger nere. Då kan man förlora stora intäkter.”

Patrik Berts, ordförande för handelns säkerhetsgrupp, konstaterar att en cyberattack kan göra mer skada än bara ekonomiska.

”Pandemin har medfört ökad försäljning via e-handel och ett angrepp kan därför innebära stor ekonomisk påverkan men även ha en negativ påverkan på varumärket”, säger han.

Under förra året omsatte Black Friday 7,1 miljarder, enligt PostNords undersökning. Där 54 procent av handlarna uppgav att de endast handlade via nätet. Med ökade e-handeln till följd av coronapandemin förväntas nya rekord i år.

Sedan pandemins start har antalet cyberattacker ökat och med ett stort antal distansarbetare krävs större it-säkerhet. Världshälsoorganisationen (WHO) rapporterade i början av pandemin att de upplevt en femdubblering av antalet cyberattacker.

Att risken ökar är något som Martin Zetterlund håller med om.

”Jag skulle säga att risken för att råka ut för en cyberattack är väldigt hög. Det har accelererat under det senaste halvåret”, säger han

Samtidigt vittnar han om att attackerna och organisationen bakom förändrats. Från enskilda hackare har det nu vuxit till kriminella organisationer som verkar som en egen bransch.

”Idag handlar det inte om att kryptera en dator via mejl. De letar reda på säkerhetshål i företagets infrastruktur där de tar sig in. När de är inne samlar de under längre tid ihop information som gör att de kan orsaka bolaget så stor skada som möjligt”, säger han.

Men det finns sätt att skydda sig mot attacker, enligt Martin Zetterlund, och säger att många företag i dag saknar viktig kunskap gällande säkerhet.

”Det finns många sätt att skydda sig, både proaktiva och reaktiva, som företag måste man vara medveten om vad det kostar att skydda sig och jobba kontinuerligt med it-säkerhet”.

Patrik Berts menar att det också behövs utbildning för de anställda.

”För att motverka attacker behöver de anställda få utbildning i säkerhetsfrågor, för att förstå vad det handlar om”, säger han.