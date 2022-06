Björn och Bennys musikal sätts upp igen

Björn Ulvaeus och Benny Anderssons musikal om två schackspelare under det kalla kriget sattes för första gången upp i London 1986. Med låtar som ”Anthem” och ”I know him so well” blev det en stor framgång och föreställningen spreds över världen. En svensk version sattes upp på Cirkus i Stockholm 2002, delvis omgjord där större vikt lades på karaktärernas relationer och en kärlekshistoria. Då spelade Anders Ekborg den amerikanska schackspelaren Freddie Trumper. När Chess, i samband med 20-årsjubileet, sätts upp i Helsingborg i sommar, var tanken att musikalstjärnan skulle spela samma roll igen. Men samma dag som Dagens industri besöker repetitionerna har man precis gjort en rockad mellan skådespelarna där Anders Ekborg istället spelar amerikanens antagonist, Anatolij Sergievskij. Det efter att den konstnärlige ledaren och huvudrollsinnehavaren Kalle Leander fått sparken.

”Jag gjorde faktiskt även Anatolij då för tjugo år sedan eftersom jag hoppade in ibland när Tommy Körberg var tvungen att ställa in”, berättar Anders Ekborg under en kort paus mellan repetitionerna.

”Visst är det en omställning så här nära premiären. Samtidigt känner jag mycket för Anatolij som tvingas göra ett livsval. Han blir kär i sin motståndares agent och vill hoppa av från Sovjet men slits mellan sina känslor och sin lojalitet till sitt land. Det sitter djupt i den ryska kulturen och är ibland svårt för oss i väst att förstå.”

Den klassiska musikalen spelas under nio föreställningar på Helsingborg arena, med premiär den 30 juni. Egentligen skulle den sättas upp för två år sedan men föreställningen har skjutits på flera gånger på grund av pandemin. De flesta i ensemblen har ändå hängt kvar under tiden och får nu alltså till slut möta publiken. Vid sidan av Anders Ekborg finns det flera andra dragplåster som Loa Falkman och Gunilla Backman. Rollen som schackdomare spelas av Gert Fylking.

På bild syns Anders Ekborg. Foto: Emil Malmborg

”Han är en karaktär som nog kommer locka en del publik. Överlag är det en fantastisk tung ensemble som vi lyckats locka hit till Helsingborg mitt i sommaren. Det känns väldigt bra”, säger producenten Anders Broström. Bakom uppsättningen står det lilla produktionsbolaget Sinne & Scen som är mest känt för att varje sommar sätta upp barnteatern Pettson & Findus i en park i Ängelholm.

”Det här är förstås något helt annat och ibland känns det galet att vi drog igång projektet. Det har dessutom visat sig att det är tuffa tider för nöjesindustrin eftersom det är svårt att få tag i personal. Allt från körsångare till ljudtekniker har blivit en bristvara. Vi har tvingats trolla med knäna och byggt uppsättningen en hel del på frivilliga insatser.”

Även Anders Ekborg menar att uppsättningen i Helsingborg skiljer sig från det mesta han har gjort tidigare. Medan repetitionerna inför en stor musikal vanligtvis pågår i tre månader har ensemblen nu bara några veckor på sig, innan premiären.

”Men just nu känns det verkligen bra och jag tvekade aldrig att tacka ja. Det är alltid roligt att komma till Skåne. Dessutom känner jag ett visst ansvar att det blir bra eftersom jag jobbat så mycket med Björn och Bennys produktioner som förtjänar att leva vidare i många generationer”

En skillnad mot uppsättningen på Cirkus för 20 år sedan är scenografin som i Helsingborg till stor del är digital och spelas upp på skärmar i bakgrunden. Annars är det mesta i uppsättningen intakt, inte minst musiken och texterna.

”Musiken är styrkan i Chess, jag var helt tagen när jag såg den första gången. Eftersom det inte är något prat blir det dessutom låtarna som helt för handlingen framåt. Det är unikt och kräver en hel del av alla skådespelare”, säger Anders Ekborg som tror att publiken ändå kommer att ha en annan känsla idag, än för 20 år sedan.

”Just då var det kalla kriget inte så närvarande och inget som oroade särskilt mycket. Med tanke på kriget i Ukraina är det på allvar igen vilket känns väldigt obehagligt. Vi har inte anpassat uppsättningen efter det som sker i omvärlden men det behövs inte, jag tror ändå att Chess idag kommer att innehålla mer mörker. I betraktarens ögon, så att säga.”