Bitcoin stod emot börskaoset

Dow Jones Industrial Average stängde ner 3 procent för veckan efter att ha fallit kraftigt under onsdagen, rekylerat upp under torsdagen och därefter fallit igen under fredagen efter flera besvikelser från viktiga tech-bolag som Amazon och Alphabet. En liknande utveckling syntes på flera av världens börser, Nikkei 225 stängde veckan ner 6 procent och Stockholmsbörsens OMXSPI stängde ner med 3,4 procent, dock utan att ha stigit under någon dag.