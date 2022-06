Bitcoin återhämtar sig – handlas åter över 20.000 dollar

Efter att bitcoinpriset under lördagen tappat till nivåer som inte skådats sedan december 2020 återhämtar sig nu kryptovalutan. Under söndagskvällen svensk tid handlas den åter över 20.000 dollar.

Kryptovalutor har pressats hårt den senaste veckan och de två mest populära, bitcoin och ether, har förlorat omkring 25 procent vardera av sitt värde. Bland orsakerna nämns bland annat makroekonomiska faktorer som inflationen och Federal Reserves räntehöjning.

Bitcoin har som mest kostat 68.789 dollar, vilket var i november 2021, enligt CNBC. När bitcoinpriset under lördagen föll under 20.000 dollar var det första gången sedan december 2020. Nedgången tilltog under kvällen och priset nosade på nivåer under 18.000 dollar en kort stund.

Men under söndagskvällen rekylerar kryptovalutan upp och handlas åter över 20.000 dollar. De senaste 24 timmarna summeras uppgången till nära 12 procent. Sedan årsskiftet har dock nära 60 procent av värdet gått upp i rök.