Bioteknikbolaget Asarina Pharma tar sikte på USA

Ni värderar företaget till 173 miljoner kronor före nyemissionen och vill ta in netto 130 miljoner kronor. Vad ska ni göra med pengarna? "Den största delen, 70 miljoner kronor, ska gå till en fas 2a konceptvalideringsstudie inom systerindikationen menstruell migrän. Vi hoppas att studien kan inledas i april 2019 och vara färdig 2020. Omkring 30 miljoner kronor ska gå till uppskalning av produktionen och 20 miljoner kronor till utveckling av alternativa administrationsformer av läkemedlet. För närvarande använder vi en autoinjektor. Vi försöker utveckla en gel, ett plåster eller en vaginalring."

Kommer stora delar av världen ha råd med Sepranolon eller kommer ni främst att fokusera på höginkomstländer? "Vi fokuserar inte på höginkomstländer främst på grund av prismöjligheterna utan för att diagnosmöjligheterna är bättre i välutvecklade länder. I exempelvis Afrika där kvinnor har fler graviditeter under sin livstid är problemet också mindre eftersom man inte har PMDS när man är gravid eller ammar. Dessutom har man ofta större saker att oroa sig för i Afrika."

I intervjun, som sammanfattas nedan, framhåller han vikten av att förbereda relativt storskalig produktionskapacitet redan nu och betydelsen av att utveckla alternativa sätt för hur medicinen kommer in i kroppen. Han berättar också varför bolaget väntas behöva över en halv miljard kronor ytterligare, utöver den nuvarande nyemissionen på 143 miljoner kronor, innan preparatet kan nå marknaden omkring 2023-2024 efter tänkta fas 3-studier.

Läkemedelsutveckling är alltid riskabelt, medger han. Den statistiska risken att en fas 2b-studie misslyckas är 35 procent, men när det gäller Asarina Pharmas nuvarande studie i denna fas är det positivt att man hittills under utvecklingen av bolagets preparat inte har hittat några biverkningar, pekar Peter Nordkild på.

Varför är det så viktigt att utveckla alternativa metoder för hur medicinen kommer in i kroppen?

"Det kommer alltid att finnas patienter som inte vill eller kan injicera sig själva, så en alternativ metod är viktigt för att kunna öka marknaden. Marknadspotentialen för en intervaginalring skulle dubblera marknadspotentialen och en tablett skulle tredubbla potentialen. Myndigheter i USA och Europa som betalar för läkemedel säger dock samtidigt att de gärna betalar för en injicerbar produkt, men inte för en ren tablettprodukt på grund av rädsla för att tabletterna kan komma att skrivas ut för normala PMS-problem."

Hur ser förutsättningarna att nå ut globalt på lång sikt ut? Är storskalig produktion och administrering svårt?

"En stor del av pengarna vi försöker ta in i emissionen ska gå till produktionsuppskalning. Många bioteknikbolag skjuter den frågan framför sig tills det kan vara för sent. Det är mycket viktigt att vi redan nu förbereder produktion inför en fas 3-studie och för den kommersiella fasen. Om en potentiell partner vill producera produkten själv kan det förstås diskuteras och det är inte osannolikt att en partner i exempelvis USA kan ha egen produktion i USA."

Hur mycket pengar har ni spenderat sedan start och hur mycket mer behöver ni spendera innan ni kan nå marknaden?

"Vi har spenderat exakt den summa som vi har värderat bolaget till inför nyemissionen, alltså 173 miljoner kronor. Vi anser att det är konservativt och rättvist. De 130 miljoner kronor vi nu tar in tar oss förbi fas 2b för PMDS och fas 2a för menstruell migrän. Sedan kommer vi behöva ungefär 60-80 miljoner dollar (ca 546-728 miljoner svenska kronor). Om vi får positiva resultat tror jag att vi kommer att kunna ta in de pengarna via börsen och ta produkten genom fas 3 själva."

Ni planerar att nå marknaden 2024. Samtidigt löper vissa av era patent ut redan 2031. Hur kan det påverka Asarina Medical?

"Vi siktar faktiskt på att nå marknaden redan 2023, men det uppstår alltid någon försening så det kan bli 2024. Patentfrågan är förstås av avgörande betydelse inom biotekniksektorn. Sepranolon är en kroppsegen substans som inte kan patenteras. Däremot har vi starka formuleringspatent som gäller till år 2040. Sepranolon är mycket svårt att formulera. Inom migrän lämnade vi in en formuleringspatentansökan i mars som också kan komma att gälla till slutet av 2040."