Bioservo ökar omsättningen

Bolagets likvida medel uppgick vid periodens utgång till 50,3 miljoner kronor.

Under kvartalets gång lanserade Bioservo en ny version av Ironhand, som är ett muskelstärkande mjukt robotiksystem för professionella användare.

”Den nya versionen av Ironhand har tagits emot väl och Bioservo har under första kvartalet fått in beställningar på mer än 90 Ironhand-system, vilket ska jämföras med 58 system under hela 2019”, skriver vd Petter Bäckgren i rapporten, och tillägger att tack vare den ”starka” orderingången i början av året utökades produktionskapaciteten markant under februari, genom timanställd personal samt genom ökade volymer hos etablerade leverantörer.