Biofrigas redovisar försämrat resultat under kvartalet

Innehåll från Staples Annons

Vem betalar för transporten när frakten ingår i priset? Förmodligen både du och miljön. Men genom att visa och debitera transportkostnaden separat istället för att baka in den i produkternas pris vill Staples ge sina kunder större möjlighet att göra både ekonomiska och klimatsmarta val.

– Fraktfritt är sällan fraktfritt på riktigt. Vi tycker det är mycket bättre att redovisa transportkostnaderna tydligt och transparent, samtidigt som vi berättar för kunderna hur de kan minska dem. Med smartare beställningsrutiner kan antalet leveranser och därmed också både kostnader och klimatutsläpp kapas rejält, säger Fredrik Marcus, som är Sales Director för Staples i Sverige.

Vad kan man då själv påverka som avtalskund?

– Att samla ihop sina beställningar till större men färre order är en väldigt effektiv åtgärd. Och om en produkt skulle saknas hos oss och behovet inte är akut, så kanske man kan vänta någon extra dag så att allt kan levereras vid ett och samma tillfälle. En så enkel sak som att vara noga med att ange korrekt leveransinformation är också viktigt för att minska antalet transporter, säger Fredrik Marcus.

Som ett led i Staples totala klimatarbete fokuserar man nu på att optimera alla delar av transportkedjan, från leverantörer via lager och hela vägen till kund.

– Ja, även om transporterna bara står för cirka tre procent av vår totala klimatpåverkan, så är det en av de delar som faktiskt är enklast att påverka. Genom att öppet redovisa fraktens pris ger vi våra kunder ett starkt incitament att bidra till förändringen, säger Fredrik Marcus.

Kort om Staples

Som ledande leverantör av kontorsmaterial och integrerade lösningar för små, medelstora och stora företag har Staples gedigen kunskap om arbetsplatser. Med ett brett utbud av produkter och lösningar som kan skräddarsys samarbetar våra experter med dig för att säkerställa att din arbetsplats har allt som behövs för att användas optimalt – when your space works, everything works.

www.staples.se