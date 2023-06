Bioarctic-partnern: Myndigheten hotar lansering av alzheimerläkemedel

Efter en enhällig rekommendation från den amerikanska läkemedelsmyndighetens rådgivande expertkommitté den 9 juni talar allt för att FDA redan i juli kommer att godkänna Leqembi för USA-marknaden.

Ett fullt ut godkännande från FDA skulle vara goda nyheter för den japanska tillverkaren Eisai och den svenska utvecklaren Bioarctic, då det sannolikt skulle innebära att läkemedlet täcks av USA:s statliga välfärdsprogram Medicare och Medicaid.

Nu har dock ytterligare besked kommit från myndigheten Centers for Medicare and Medicaid Services (CMS), som tillverkaren Eisai tror kan hota lanseringen. Det rapporterar Financial Times.

CMS har nämligen fattat beslutet att läkares utskrivningar av Leqembi inom ramen för Medicare ska omfattas av datainsamling. Målet är att studera hur läkemedlet fungerar i praktiken, och att möjliggöra större studier av Leqembi och liknande läkemedel, skriver tidningen. Enligt FT vore det första gången myndigheten ställer ett sådant krav på ett läkemedel som fått tummen upp av FDA (som Leqembi väntas få).

För enskilda patienter blir effekten att de måste vara en del av studien för att kostnaden för medicineringen ska täckas av Medicare.

Eisai uttrycker oro för att datainsamlingen ska avskräcka vissa patientgrupper från att använda läkemedlet. Bolaget uppger att de vill ta del av detaljerna kring datainsamlingen innan de fattar sina slutgiltiga beslut kring USA-lanseringen av Leqembi.

