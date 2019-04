Binero vände till förlust i första kvartalet

Nettoomsättningen uppgick till 31,2 miljoner kronor (33,0). Årliga återkommande intäkter, ARR, uppgick till 128 miljoner kronor per den 31 mars 2019.

"Under det första halvåret bär vi dubbla kostnader avseende serverhallar och tillhörande licenser. Dessa kostnader uppgår till cirka 1,8 miljoner kronor per kvartal och upphör per den sista juni. Den negativa resultatutvecklingen ska således inte tolkas som en permanent större kostnadskostym utan av tillfälligt högre kostnader i samband med lansering och positionering inom cloudtjänster", heter det.