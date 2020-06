Bilarna från Lynk & Co har på bara två år nått nästan lika stor försäljning i Kina som syskonmärket Volvo Cars. Bolaget gör sig nu redo för Europalansering mot slutet av året av en laddhybrid och då väntar nya säljmetoder.

Redan när Lynk & Co visade upp sin allra första bil, en suv döpt till 01, i Göteborg i oktober 2016, pratade vd:n Alain Visser om nya affärsmodeller. Lynk & Co vill vara bilvärldens Spotify och Airbnb på samma gång.

”Vi ser oss inte som ett nytt bilmärke utan en mobilitetstjänst där man i första hand köper ett medlemskap och får tillgång till en bil. Man behöver inte gå in i ett långt åtagande utan kan börja och avsluta prenumerationen lätt”, säger Alain Visser.

Bilen är också förberedd för att smidigt delas med andra. Genom att slå på delningsknappen i appen ser andra användare att det finns en ledig bil. Bilen låses upp via koder som skickas på mobiltelefonen.

”Ju mer man delar sin bil desto lägre blir månadskostnaden eftersom den som delar sin bil får betalt för det”, säger Alain Visser.

Hur prissättningen för delning ska se ut är inte helt klart.

”Det vi vet är att det ska vara enkelt för användarna”, säger Alain Visser med emfas där han sitter och gör intervjun framför sin dator i bostaden.

Sedan coronautbrottet har han och de flesta andra på Lynk & Co:s kontor i Göteborg jobbat hemifrån.

”Visserligen saknar jag den sociala kontakten, men det är väldigt effektivt med digitala möten. Mycket blir beslutat snabbt. Våra lanseringsplaner har inte påverkats alls av coronasituationen”, säger Alain Visser.

Lynk & Co har sedan visningen av den första modellen kommit med ytterligare tre bilmodeller – den kompakta suven 02, sedanen 03 och en coupésuv som trots att det är den fjärde modellen fått namnet 05. Ryktet säger att det berodde på att siffran 4 är ett olyckstal i Kina.

”Vi har diskuterat att skippa beteckningen 04 av det skälet, men så blir det inte. Att fjärde bilen heter 05 är för att vi vill göra oväntade saker”, säger Alain Visser.

Men hur gärna Lynk & Co än ville vara okonventionella när de började sin försäljning i Kina har de fått anpassa sig till verkligheten. Bilarna har blivit en försäljningsframgång, men de säljs på helt vanligt vis. Inga prenumerationer.

”Våra köpare är unga och för många är det första bilen som de verkligen längtat efter att kunna köpa. I Europa är det annorlunda. Här räknar vi med att det finns fler som vill prenumerera. Bilen kommer att kunna köpas även här om kunderna hellre vill det”, säger Alain Visser.

Trots att den kinesiska bilmarknaden minskade i fjol ökade Lynk & Co. Det såldes 128.000 Lynk & Co-bilar i Kina, nästan i nivå med Volvo Cars 154.000 bilar. Lynk & Co är betydligt billigare än Volvo och siktar in sig på en massmarknad.

”Vi konkurrerar inte med varandra. Våra målgrupper är väldigt olika”, säger Alain Visser.

Men under huven har Lynk & Co:s bilar mycket gemensamt med Volvos minsta suv, XC40. De bygger på samma plattform som är utvecklad i Göteborg. Alla Lynk & Co:s bilar tillverkas ännu så länge bara i Kina.

I Europa ska bilmärket öppna ett fåtal showrooms för att fysiskt visa sina bilar. Först ut blir Amsterdam under kvartal fyra. Försäljningen startar samtidigt online så rent teoretiskt kan även kunder i Sverige boka en bil. Priset för en prenumeration avslöjas ännu inte.

”Till en början startar vi i liten skala med bara en handfull bilar. En större volym kommer först under 2021”, säger Alain Visser.

Enda bilen som blir tillgänglig i Europa är 01:an som laddhybrid. Efter något år väntas den som renodlad elbil.

”Under i alla fall de första två åren satsar vi bara på en modell. Vi behöver inte en mängd olika bilmodeller för att genomföra vår idé om mobilitet, utan ett enkelt erbjudande är viktigare”, säger Alain Visser.

Diskussioner pågår om att service ska göras hos Volvos återförsäljare.

Andra delningstjänster har haft svårt att få lönsamhet, men Alain Visser räds inte.

”Eftersom vi sprider intäkterna kommer det att ta längre tid, men det blir snarare förr än senare”, säger han.

Sedan ett par månader pågår en utredning om att slå ihop Volvo Cars med kinesiska syskonmärket Geely Automobile samt Lynk & Co och Polestar.

Alain Visser tycker att det vore en utmärkt idé.

”Ju snabbare det sker desto bättre. Det finns så många synergier att vinna. Vi har redan visat hur vi lyckats dela på teknik och ändå skapa ett nytt bilmärke. Geely är noga med att bevara styrkan i varumärkena så jag ser inga skäl till oro för en sammanslagning”, säger han.