Billström till FN – ska återskapa förtroendet

Nästa vecka samlas världens ledare i FN:s generalförsamling i New York och från svenskt håll deltar statsminister Ulf Kristersson och utrikesminister Tobias Billström.

Klimatförändringar och säkerhetsfrågor, däribland Ryssland krig i Ukraina, är givna ämnen.

Men för den svenska regeringen handlar FN-veckan snarare om två saker: koranbränningarna och Nato.

”Den innehåller en rad olika möjligheter för samtal med kollegor från olika delar av världen, däribland OIC-länderna. Jag ser fram emot att få ha samtal vid många tillfällen”, säger Tobias Billström.

Samarbetsorganisationen OIC, där 57 muslimska länder ingår, har fördömt koranbränningarna i Sverige och uppmanat medlemsländerna att överväga sanktioner mot danska och svenska intressen.

Organisationen vill just att brännandet av koranen ska tas upp på FN-mötet.

Intresset för vad Sverige då svarar är stort. Tobias Billström har ett hektiskt schema med flera så kallade bilateraler, enskilda möten, och intervjuer med stora amerikanska medier som CNN, CBS, The New York Times och The Washington Post.

”Vi står naturligtvis fullt ut upp för de grundlagsfästa friheter som vi har i Sverige. Men regeringen har också varit väldigt tydlig med att vi tar avstånd från de gärningar som har begåtts och ser dem som ett uttryck för hur individer försöker provocera och slå split mellan muslimer och ickemuslimer”, säger han.

Det finns flera anledningar till att föra dialog med OIC-länderna, inte minst på grund av säkerhetsläget, enligt Billström. Den folkliga vreden i den muslimska världen är genuin, samtidigt som inrikespolitiska och statsstödda aktörer, däribland Ryssland och Iran, försöker dra nytta av händelserna.

”Det jag ser som mest primärt är självklart att jobba för att återställa tillit och det förtroende som vi behöver ha med länderna i den här världen”, säger utrikesministern och fortsätter:

”Så att vi kan komma tillbaka till den normalt sett väldigt goda relation vi har med de här staterna. Vissa har vi decennielånga relationer med”.