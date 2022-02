Billigast att köra elbil – oavsett var i landet man bort

”Våra beräkningar visar att elbilarna har en lägre drivmedelskostnad per mil, i förhållande till bensin- och dieselbilarna även efter att ha beaktat att både el-, bensin- och dieselpriserna har ökat senaste tiden”, säger Bil Swedens vd Mattias Bergman i ett pressmeddelande. .

Allra störst skillnad mellan vad det kostar att ladda och att tanka bensin var det i norra Sverige. Där var prisskillnaden över 9 kronor per mil – till elbilens fördel – om bilen laddades hemma. Laddar man däremot bilen på en publik laddstation var skillnaden 5 kronor per mil, även denna gång till elbilens fördel. I södra Sverige var det drygt 8 kronor billigare per mil att ladda hemma än att tanka en bil med bensin.

Här finns hela analysen (extern länk)