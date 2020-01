Efter jätteförsäljningen: Billerud Korsnäs föreslår extrautdelning

Styrelsen föreslår en utdelning om 4,30 kronor per aktie (4,30). Väntat var i genomsnitt en utdelning om 4,42 kronor per aktie. Samtidigt föreslår bolaget en extrautdelning om 4,30 kronor per aktie och mandat att återköpa egna aktier. Föregående år lämnades ingen extrautdelning.

”En viktig händelse under året var den framgångsrika avyttringen av Bergvik Skog Öst, som har resulterat i ett starkt resultat och en solid balansräkning. Efter en period av tunga investeringar i kapacitetsökningar och uppgraderingar kan investeringsnivån i våra produktionsanläggningar förväntas vara väsentligt lägre under en tid framöver jämfört med under de senaste åren”, skriver Lennart Holm, tillförordnad vd för Billerud Korsnäs, i rapporten som motivering för extrautdelningen.