Billerud utvidgar aviserat sparprogram

Trots att 2022 blev ett mycket starkt år för Billerud BILL 0,00% Dagens utveckling (som numera har släppt Korsnäs ur namnet), gick avslutningen i dova molltoner.

Sista kvartalet präglades av tydlig avmattning på kundefterfrågan.

Att de egna kostnaderna skulle stiga kraftigt var känt redan sedan föregående kvartalsrapport, då vd Christoph Michalski lyfte det som en utmaning.

Sammantaget innebär det att Billerud nu preciserar det sparprogram som skissades upp i samband med tredje kvartalsrapporten.

Den nyutnämnde vice vd:n, finansdirektör Ivar Vatne, får ansvaret att ta ner kostnaderna med 1,5 miljarder kronor fram till slutet av 2025.

Programmet följer omedelbart på att det tidigare, som enligt Billerud gav besparingar på 920 Mkr på tre år, avslutades.

Ivar Vatne ska alltså öka sparkvoten med mer än 50 procent.

Första steget blir att under 2023 leverera 400 Mkr till sparprogrammet.

I fjärde kvartalets rapport skriver Christoph Michalski att man inte är främmande för produktionsstopp för att hantera kombinationen hög inflation och minskad efterfrågan.

Det nyss avslutade sparprogrammet drevs enligt osthyvelsprincipen; alla organisationer fick order att dra ned sina kostnader med 10 procent.

”Nu är det dags att gå igenom värdekedjan, och arbeta tillsammans på koncernnivå för att hitta möjligheter till förbättrad effektivitet”, sa Christoph Michalski till Di i oktober.

Billeruds justerade ebitda-resultat ökade under fjärde kvartalet från 1,1 miljarder kronor till 2,1 miljarder.

Men bakom den nästan dubblerade lönsamheten döljer sig det faktum att mer än hela ökningen kommer fjolårets amerikanska förvärv Verso, som har överraskat mycket positivt i vinstbidrag.

Hade Verso, som i dag heter Billerud North America, räknats bort hade i stället justerat ebitda sjunkit från jämförelsekvartalet, och kommit in under 1 miljard.

Billeruds omsättning i kvartalet var 11,9 miljarder kronor, mot förväntade 12,2 miljarder enligt Infronts sammanställning av analytikerestimat.

”Försäljningsvolymerna under kvartalet blev dessvärre lägre än väntat, främst på grund av svagare efterfrågan och lagerjusteringar hos några av våra kunder. Dessutom hade vi flera produktionsstörningar, oberoende av varandra, som påverkade vår driftstakt under december”, skriver Christoph Michalski, som också flaggar för en fortsatt avmattning under första kvartalet 2023.