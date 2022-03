Bill Browder: Här finns Putins miljarder

”Det är väldigt enkelt. Jag skulle börja med Credit Suisse och sedan gå till UBS, Deutsche Bank och Goldman Sachs. Det är på den nivån”, säger Bill Browder.

Och han tvivlar inte en sekund på att de tjänstemän på storbankerna som jobbar med den här typen av transaktioner och upplägg vet vad de håller på med.

”De är fullt inblandade. De har kontakt med oligarkernas företrädare på daglig basis”, säger han.

Västländernas beslut att frysa Putins och hans oligarkers tillgångar är än så länge bara av symboliskt värde, enligt Browder. Deras pengar förs nämligen ut via bulvaner, vänner och familjemedlemmar.

För att komma åt detta bedriver Browder just nu en lobbykampanj mot G7-ländernas regeringar för att få på plats betydligt hårdare lagstiftning som tvingar fram visselblåsare.

”De finansiella rådgivare som gjort de här uppläggen ute i bankerna måste ses som brottslingar om de inte avslöjar vad de vet. Vi måste skapa motiv för visselblåsare med hot om straff”, säger han.

På pappret tjänar Vladimir Putin ungefär som en välavlönad svensk tjänsteman, lite drygt 110.000 kronor per månad, rapporterar tidningen The New York Times. Till det kommer vad som påstås vara Putins bysantinska palats vid Svarta havet och lyxjakten Graceful – som också pekats ut som Putins. Graceful, enligt tidningen värd cirka 100 miljoner dollar, ska ha lämnat tysk hamn i riktning mot Ryssland veckorna före invasionen av Ukraina.

Men i själva verket är Putin en av världens allra rikaste, enligt Browder. I klass med Elon Musk eller Jeff Bezos – minst.

Browder gjorde en grov beräkning av Putins förmögenhet inför en senatutfrågning 2017 och kom då fram till att det rörde som om någonstans kring 200 miljarder dollar (cirka 1.950 miljarder kronor).

Trots rubelns kollaps och att värdet på depåbevis i ryska bolag som gasbolaget Gazprom och storbanken Sberbank nästan raderats ut på Londonbörsen i veckan räknar Browder med att Putins tillgångar har vuxit de gångna fem åren.

”Vi är långt norr om detta belopp nu, även om jag inte gjort något försök att räkna på det nu”, säger han.

TT: Hur gör du en sådan beräkning?

”När Putin grep Rysslands rikaste oligark (Michail Chodorkovskij) 2003 vände sig de andra oligarkerna till honom och frågade vad de skulle göra för att inte gå samma öde till mötes. Putin svarade: 50 procent.”

”Det har jag fått bekräftat av flera trovärdiga källor. Men detta är ju underrättelseuppgifter och går inte att bevisa. Det bygger ju på muntliga uppgörelser.”

Browder har därmed utgått från hälften av oligarkernas förmögenhet 2003 och lagt till lite då han räknar med att Putin dessutom har berikat sig med olika typer av stölder från den ryska staten.

Med Putins miljarder inräknat tror Browder att det i dag finns kanske 1.000 miljarder dollar ”smutsiga ryska pengar” ute på vift i västvärlden.

”Det är investerat i bolag, projekt, fastigheter eller placerat hos fondförvaltare.”

Browder tror att Xi Jinping är redo att ge Putin en livlina i det trängda läget.

”Kriget och sanktionerna har gjort Kina till en sista rysk långivare – helt utan moral. Xi kan då pressa den desperata Putin till att gå med på mycket fördelaktiga ekonomiska uppgörelser för Kina.”

Detta kan bidra till att förlänga Putins tid vid makten, enligt Browder, som bedömer sannolikheten för en palatskupp i Moskva eller folkligt ryskt uppror som mycket liten på kort sikt.

”Kanske inte tio år, men det kan säkert ta två år till innan Putins styre knäcks på ett eller annat sätt.”

USA-födde Browder är sedan en tid brittisk medborgare, bosatt i London – som under 20 års tid haft ett stort inflöde av rysk elit, vilket gett upphov till smeknamnet ”Londongrad”.

Rika ryssar har bland annat köpt upp rader av exklusiva fastigheter i den brittiska huvudstaden, bland annat kring Eaton Square i stadsdelen Belgravia, som i folkmun ofta kallas Röda torget.

”Jag träffar inte många oligarker. Av säkerhetsskäl måste jag hålla mig borta från ryssar, då Putin vill döda mig”, säger Browder.

”Den enda oligark jag träffar här i London är Michail Chodorkovskij, som precis som jag gör allt för att bekämpa Putin”, tillägger han.