Biljettintäkterna faller för Norwegian

Totalt reste drygt 3,4 miljoner passagerare med flygbolaget under månaden, en ökning med en halv miljon resenärer jämfört med motsvarande period i fjol.

Men den så kallade yielden, intäkt per passagerare, föll med 6 procent. Intäkterna per säte per kilometer, RASK, föll lika mycket.

Siffrorna togs ändå emot positivt av marknaden. Aktien steg med drygt 3 procent i den inledande handeln på Oslobörsen, efter att ha sjunkit ett par procent föregående dag.