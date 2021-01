”Biljättarnas mardröm är att bli skaltillverkare”

Digitala system har funnits i våra bilar i många år, exempelvis i underhållningssystem, GPS:er och färddatorer. Samtidigt är det först nu den egentliga revolutionen sker inom digital fordonsteknik. Bilarna blir mer uppkopplade med pekskärmar, appar och digitala tjänster, och avancerade assistanssystem blir vanligare.

Men för att nå upp till den höga tekniknivån krävs ibland en kompetens som många av biltillverkarna själva inte sitter på i dag. Det är därför vi ser hur techbolagen flyttar fram positionerna i bilvärlden.

Tesla är ett av få exempel på en fordonstillverkare som själv utvecklar både mjukvara och hårdvara, från operativsystem och infotainment till assistanssystem och batterier. De tillverkar också själva fordonet. För att kunna mäta sig med tech-tunga Tesla måste de traditionella biltillverkarna ta in kompetens från andra bolag.

Några färska exempel: Apple sitter i samtal med sydkoreanska Hyundai. Teknikleverantören Foxconn, som bland annat tillverkar Iphone åt Apple, har ingått avtal med kinesiska elbilsuppstickaren Byton. Googles kinesiska motsvarighet, Baidu, ger sig in i bilindustrin via partnerskap med Volvos ägare Geely. Microsoft hänger med GM:s enhet för självkörande bilar, Cruise. Andra kinesiska teknikbolag som har satt ner en fot i bilutrymmet är Alibaba, Tencent och Huawei.

”En del av detta handlar om hur man ska klara av att elektrifiera och automatisera. Det är förknippat med stora kostnader. Det är också tydligt att biltillverkarna är ute och famlar i mörkret i en annan fråga. Man vet inte hur människor kommer att konsumera bil i framtiden – i vilken mån folk kommer att vilja äga den”, säger Engellau och fortsätter:

”I och med elektrifieringen försvinner mellan 30-40 procent av mervärdet på eftermarknaden vad gäller de rörliga delarna i form av byten och service. Biltillverkarna vill i stället säkra upp det tappet med att bli tjänsteleverantörer. Man vill tjäna pengar på finansiering, service, underhåll och att människor betalar för själva tillgängligheten. Att inleda samarbete med techbolagen är ett sätt att säkerställa att man får vara med där. Biljättarnas mardröm är att de blir skaltillverkarna - samtidigt som andra tjänar pengar på tjänsterna som skalet utför”, säger Hampus Engellau.

Men varför vill techbolagen in i bilbranschen? Vad har de att tjäna på det?

”Jokern som biltillverkarna sitter på är att de har möjlighet att kontrollera och äga den data som bilarna samlar in kring sina användare. Den datan är teknikbolagen otroligt intresserade av. Men jag skulle vara stressad som biltillverkare när bolag som Apple vill in på deras marknad. Apple tar ett tydligt grepp om att äga konsumenten och samla in data om var du befinner dig vid olika tidpunkter, data som de sedan kan sälja vidare. Det är det som är grejen.”

Vilka kommer att gå vinnande ur denna transformation?

”Svårt att säga men jag är säker på att Android och iOS kommer att bli en del av detta. Även telekomoperatörer kommer att spela en viktig roll. De biltillverkare som lyckas vakta den data de äger och förstå hur användarbeteendet kommer att se ut vad gäller ägande, leasing, bilpooler, prenumerationer och robottaxiverksamhet kommer att vara framgångsrika. Varumärket kommer också att fortsätta att spela en stor roll för många konsumenter. Men det kanske kommer krävas andra metoder för att positionera sig.”