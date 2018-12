Bilderna av 2018 – året när klimatet förändrades

STORSTÄDAR. Byggsektorn bromsar in och byggjätten Skanska vinstvarnar. Den nya koncernchefen Anders Danielsson möblerar om i ledningen och utlovar kostnadsbesparingar på 1 miljard kronor per år, bland annat genom att säga upp 3 000 anställda. Bolaget tvingas även vinstvarna under hösten.

MAN TALAR OM: OS-invigningen i Pyeongchang i Sydkorea då värdlandet tillsammans med grannen Nordkorea fredligt marscherar in under samma flagga.

PUBLIKT. Efter flera år av spekulationer noteras till slut grundarparet Daniel Eks och Martin Lorentzons strömningstjänst Spotify på New York-börsen. Noteringen är den största för ett svenskt bolag sedan Telia började handlas publikt i juni 2000. På mindre än tio år har Spotify blivit en global jätte i musikbranschen. Genom direktlistningen värderar marknaden Spotify till närmare 250 miljarder kronor. Daniel Ek och Martin Lorentzon, som inte närvarar vid noteringen och väljer bort det traditionella ringandet i börsklockan, säljer under hösten aktier för närmare 2 miljarder kronor, avslöjar Di Digital.

BYGGFROSSA. Fallande bopriser har fått bostadsutvecklarna att dra i bromsen. Marknaden fortsätter att försvagas under första kvartalet och bland de stora aktörerna är Bonava hårdast drabbat med ett försäljningsras på över 70 procent jämfört med samma period 2017. Under hösten visar Sveriges Byggindustriers prognos att byggstart för nyproduktion av bostäder minskar med en tredjedel 2019, jämfört med konjunkturtoppen 2017.

OKTOBER

BÖRSORO. Det börjar med en mörkröd börsdag i Stockholm som raderar ut hela årets uppgång för storbolagen. Den följs av en rad röda dagar och börsen har den näst sämsta oktobermånaden sedan 1980. I USA undrar man om börsturbulensen är slutet för den historiskt långa börsuppgången som har pågått sedan mars 2009, då marknaden bottnade efter Lehman-kraschen september 2008.

LYFTET. Slitet med att få Ericsson i form börjar ge resultat. Vd:n Börje Ekholm kan under året visa tre kvartalsrapporter med bruttomarginal, försäljning och lönsamhet över förväntan, och så vänder koncernen till vinst under tredje kvartalet.

Smolk i bägaren är hotet om ”betydande” korruptionsböter. Bolaget utreds för oegentligheter, högst sannolikt mutor, av myndigheter i USA. Och i december orsakar en miss av Ericsson störningar på mobilnätet i elva länder.

AVHOPPARE. Mordet på den exil-saudiske journalisten Jamal Khashoggi på Saudiarabiens konsulat i Istanbul väcker avsky världen över. Misstankar om vem som ligger bakom mordet får många företagsledare och politiker att hoppa av den saudiske kronprinsen Mohammed bin Salmans investeringskonferens, känd som ”Davos in the desert”. I december utser Time Magazine Jamal Khashoggi till ”Person of the year”.

BUD. Styrelsen för Karo Pharma, med ordförande Anders Lönner i spetsen, rekommenderar aktieägarna att acceptera riskkapitalbolaget EQT:s bud på närmare 6 miljarder kronor – en affär som superentreprenören Anders Lönner, mest känd för sin tid som vd för läkemedelsföretaget Meda, aldrig hinner avsluta. I december går han hastigt bort vid 73 års ålder. Samtidigt byter EQT vd. Ansvaret för budet på Karo Pharma och EQT:s framtida börsnotering hamnar hos Christian Sinding som tar över efter Thomas von Koch.

MAN TALAR OM: Nobelpriset i litteratur som för första gången sedan 1949 inte delas ut på grund av turerna kring kulturprofilen Jean-Claude Arnault.