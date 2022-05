Biden och Bezos i inflationsbråk – ”vilseledande”

Att känslorna mellan USA:s president Joe Biden och Jeff Bezos inte är de varmaste är ett väl känt faktum.

E-handelsjätten Amazon har länge aktivt motsatt sig att lagerarbetarna organiserar sig fackligt, och kampanjat hårt för att avskräcka medarbetare från att rösta för facklig anslutning.

I mars röstade dock en majoritet av Amazons lagerarbetare i Staten Island i delstaten New York för facklig anslutning.

”Amazon, here we come”, kommenterade en brett leende Joe Biden beslutet.

Tidigare har han också anklagat Amazon för att slingra sig undan bolagsbeskattning.

Nu har han återigen retat upp Jeff Bezos, som 1994 grundade Amazon och med 10 procent av aktierna ligger trea på Forbes miljardärslista. Enligt den beräknas hans förmögenhet till motsvarande drygt 1 370 miljarder kronor.

På fredagen skrev Joe Biden på Twitter:

”Vill du få ned inflationen” Låt oss se till att de rikaste bolagen betalar sin rättmätiga andel.”

Det här fick Jeff Bezos att gå till motattack, enligt CNN Business.

”Att höja bolagsskatt går bra att diskutera. Att stävja inflationen är avgörande att diskutera. Att klumpa ihop dem är bara vilseledande”, kommenterade Jeff Bezos samma kväll.

Jeff Bezos skrev också att Joe Bidens tweet borde granskas av den nyinstiftade kommittén för felaktig information.

Kommittén, som lyder under ministeriet för inrikes säkerhet, Department of Homeland Security, är ett initiativ från just Biden-administrationen. Syftet är att identifiera och motverka felaktig information som sprids i synnerhet på sociala medier.