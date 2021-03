Biden lovar historisk tillväxt – ”Vi måste investera”

Under ett tal i staden Pittsburgh på onsdagskvällen svensk tid lovade Joe Biden att skapa miljontals jobb genom ytterligare två stora ekonomiska paket.

”Det är den största investeringen i amerikanska jobb sedan andra världskriget”, uppgav presidenten.

Fokus på onsdagen låg tydligt på det infrastrukturpaket som Bidenadministrationen bäddat för de senaste veckorna. Totalt beräknas paketet kosta 2.250 miljarder dollar över åtta år. Det motsvarar knappt 19.640 miljarder kronor och är alltså lite mer än stimulanspaketet som klubbades i mars.

I ett faktablad som Bidenadministrationen publicerade på onsdagsmorgonen framgår att Joe Biden bland annat vill lägga motsvarande 5.700 miljarder kronor på transportinfrastruktur. Andra tunga punkter rör bostäder för låginkomsttagare, satsningar på elnätet och bredband och hälsovård i hemmet.

Joe Biden beskrev det som en engångsinvestering i landets framtid som ska leverera ”historisk tillväxt”.

”Vi måste agera nu. Om vi gör det är jag är övertygad om att människor kommer att se tillbaka om 50 år och säga att det här var ögonblicken USA vann slaget om framtiden”, sa presidenten.

”Vi måste göra de här investeringarna, vi har inte råd att inte göra dem.”

Paketet ska framför allt bekostas med hjälp av högre skatter för företag. Bidenadministrationen föreslår en höjning av av företagsskatten från dagens 21 till 28 procent, en höjning Joe Biden lovade redan under fjolårets valkampanj.

Dessutom vill administrationen göra det svårare för amerikanska företag att skatteplanera. Enligt Vita husets egna beräkningar ska förändringarna generera skatteintäkter på över 2.000 miljarder dollar över de kommande 15 åren.

Joe Biden kritiserade än en gång de skattesänkningar som genomfördes under Donald Trump och hänvisade till en studie från tankesmedjan ITEP som visade att 91 av USA:s 500 största bolag inte betalar någon federal skatt.

”Det är helt enkelt fel, jag tänker sätta stopp för det”, sa Joe Biden.

Att intäkterna och utgifterna i planen räknas på olika tidshorisonter illustrerar utmaningarna för presidenten att både infria sina löften från valkampanjen och undvika att öka USA:s skuldsättning ytterligare.

Analytiker på storbanken Jefferies beräknar att de föreslagna skattehöjningarna kommer att motsvara drygt 60 procent av kostnaden för Joe Bidens infrastrukturplan under det kommande decenniet. I ett kundbrev på onsdagen uppskattar de att förslagen kommer att höja tillväxten med 0,5 procentenheter nästa år och

Näringslivsorganisationen Business Roundtable välkomnar mer resurser till infrastruktur men kritiserar planerna på att höja skatterna för företag.

”Politiker borde undvika att sätta upp nya hinder för jobbskapande och ekonomisk tillväxt, särskilt under den ekonomiska återhämtningen”, säger vd:n Joshua Bolten i ett uttalande.

Även USA:s handelskammare är kritiska till skattehöjningarna och uppger i ett uttalande att de kommer att göra USA mindre konkurrenskraftigt.

Marknaden har varit beredd på paketet och reaktionerna under onsdagen var dämpade. USA:s långräntor har stigit under veckan och ligger kvar på de högsta nivåerna sedan pandemins utbrott, men tioårsräntan föll tillbaka något under onsdagen.

Förslaget är en första giv i förhandlingarna med kongressen. Mycket tyder på att det kan bli en tuffare kamp den här gången, med större motstånd från det egna partiet. Bland annat har namnkunniga Demokrater på vänsterkanten som kongressledamoten Alexandria Ocasio-Cortez hävdat att paketet är för litet.

”Det är inte i närheten av tillräckligt stort. Den viktiga kontexten är att det är 2.250 miljarder dollar över tio år. Covid-paketet var 1.900 miljarder dollar för enbart det här året”, skriver vänsterdemokraten Alexandria Ocasio-Cortez exempelvis på Twitter.

Även i senaten väntas tuffa förhandlingar efter att Republikanernas ledare Mitch McConnell uppgett att det inte finns någon aptit på skattehöjningar inom hans parti. Risken är att även detta paket behöver behandlas inom den särskilda budgetprocess som gjorde det möjligt att klubba stimulanspaketet i mars.

Joe Biden sträckte ut en hand till sina partimotståndare under onsdagens tal och sa att han välkomnade dem till Vita huset för diskussioner.

”Historiskt sett har infrastruktur varit drivits av båda partierna, många gånger av Republikaner. Jag tror inte att du hittar en Republikan i representanthuset eller senaten som inte tycker att vi måste förbättra vår infrastruktur”, sa presidenten.