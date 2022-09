Biden attackerar Putin i FN: Ansvarslösa hot från Ryssland

”Ett kärnvapenkrig kan inte vinnas och får aldrig utkämpas”, sa den amerikanske presidenten under ett tal vid FN på onsdagen.

Den ryske presidenten Vladimir Putins tal på onsdahen innehöll öppna hot om att använda kärnvapen mot Europa, enligt USA:s president Joe Biden.

”Världen bör se dessa våldsamma handlingar för vad de är. Putin hävdar att han behövde agera för att Ryssland var hotat, men ingen har hotat Ryssland och ingen annan än Ryssland har sökt konflikt”, sa han i ett tal till FN:s generalförsamling på onsdagen.

Han beskrev de folkomröstningar som Ryssland planerar i östra Ukraina som en bluff med syfte att annektera delar av landet och ett brott mot FN:s stadgar.

Så sent som i helgen uppmanade Joe Biden Ryssland att inte använda kärnvapen eller kemiska vapen i konflikten och varnade för att en sådan eskalering skulle tvinga USA att agera.

Företrädare för Bidenadministrationen beskrev tidigare under morgonen den ryska mobiliseringen som ett tecken på att Ryssland blivit mer desperat i takt med att Ukraina återtagit områden i de östra delarna av landet.

Dimitrij Peskov, talesperson för president Putin, uppgav istället i ryska medier att Ryssland i praktiken strider mot hela Nato och västvärlden eftersom Ukraina fått stort stöd från väst.

USA har fortsatt att pumpa in både militärt och ekonomiskt stöd till Ukraina under de senaste månaderna. Bara det militära stödet sedan invasionen har svällt till strax över 15 miljarder dollar, motsvarande 165 miljarder kronor.

Enligt Ukrainas finansdepartement har USA finansierat en fjärdedel av landets statsbudget sedan kriget bröt ut.

Varken Vladimir Putin eller Kinas president Xi Jinping närvarar på plats vid FN-toppmötet, som för första gången sedan pandemin bröt ut 2020 går av stapeln i en mer normal tappning på plats i New York.

Wall Street bjöd på en avvaktande börsöppning i skuggan av ett stundande räntebesked från centralbanken Federal Reserve.

Oljepriset steg inledningsvis under dagen efter Vladimir Putins tal men vände ned. Under Joe Bidens tal i New York handlades ett fat Nordsjöolja runt 89,8 dollar, ned drygt 1 procent för dagen.